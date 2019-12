Haiti: 2000 ragazze, molte minorenni, abusate da personale delle Nazioni Unite

Più di 2.000 donne ad Haiti, molte delle quali minorenni, hanno subito abusi sessuali da parte di operatori di pace schierati dalle Nazioni Unite sulla piccola isola dal 2004 al 2017, secondo uno studio.

Secondo le testimonianze raccolte, militari e altri funzionari delle delegazioni delle Nazioni Unite responsabili del ripristino della pace nella zona, avrebbero avuto incontri sessuali persino con ragazzine di 11 anni, approfittando della povertà e della miseria che diversi anni di guerra civile e catastrofi naturali hanno provocato tra la popolazione.

Come risultato di questi abusi, molte donne hanno concepito bambini che sono diventati noti come il Petit Minustah, riferendosi all’acronimo della missione di pace delle Nazioni Unite ad Haiti. Alcune fonti dicono che sarebbero stati concepiti un centinaio di bambini.

Le cifre e le conclusioni sono state fornite dalla professoressa dell’Università di Birmingham, Sabine Lee, che ha diretto uno studio sulla rivista International Peacekeeping.

“È abbastanza chiaro che hanno approfittato di ragazze minorenni”, ha detto Lee, il cui studio ha raccolto circa 2000 interviste con la popolazione locale residente vicino alle basi militari che le Nazioni Unite hanno insediato sull’isola dal 2004.

Circa il 10% degli intervistati ha menzionato l’esistenza di bambini concepiti dopo gli incontri sessuali che si sarebbero verificati, mentre molti altri hanno parlato di come alcuni funzionari della delegazione delle Nazioni Unite “abbiano messo soldi nelle mani delle ragazze” o hanno dato loro del cibo in cambio di favori sessuali.

Un portavoce delle Nazioni Unite ha affermato che nell’organizzazione questi problemi sono presi molto sul serio e riconoscono che ci sono almeno 29 vittime e 32 bambini nati da questi abusi sessuali. A tale proposito, ha riferito che le Nazioni Unite sono “attivamente coinvolte” e attualmente garantiscono che i bambini e le loro madri ricevano assistenza e cure adeguate.

Lo studio ha denunciato che la politica di azione delle Nazioni Unite è “inefficace”, poiché secondo l’attuale sistema, l’organizzazione internazionale non può perseguire i propri lavoratori per gli abusi commessi durante lo svolgimento del loro lavoro all’estero.

“La formazione deve andare oltre, non può essere che vengano in un posto, violentino una donna e se ne vadano via impuniti”, ha detto Lee, per la quale le Nazioni Unite dovrebbero proporre misure disciplinari più severe contro quei loro dipendenti che attuano questo tipo di abuso e comportamento sessuale

