Haiti: nuovi orribili dettagli sugli abusi sessuali commessi dalle truppe delle Nazioni Unite

Quando i caschi blu arrivarono ad Haiti nel 2004 per aiutare a pacificare uno dei paesi più poveri del mondo, la speranza era enorme. Quando sono partiti, nell’ottobre 2017, la delusione di molti era giustificata: ci sono almeno 265 bambini concepiti tra soldati della missione e donne haitiane. Ma le stime arrivano alla spaventosa cifra di duemila. Molte di queste gravidanze furono il risultato di stupri e quasi tutti i bambini furono abbandonati dai genitori una volta tornati nei loro paesi.

“Ti mettevano delle monete nelle mani e ti mettevano in cinta”, è il nome dello studio condotto da Sabina Lee, del Dipartimento di Storia dell’Università di Birmingham, e Susan Bartels, dal Dipartimento di Medicina della Queen’s University, in Canada . Lo studio si concentra sulla violenza sessuale da parte dei Caschi Blu dispiegati ad Haiti per mettere fine all’anarchia generatasi nel paese dopo che gli Stati Uniti avevano deportato in Sudafrica il presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. La missione era guidata dall’esercito brasiliano, con 2.366 soldati e 2.533 poliziotti, oltre a un migliaio di impiegati civili di 19 paesi distribuiti in dieci basi in diverse aree del piccolo paese caraibico. Soldati provenienti da Cile, Uruguay, Argentina e Brasile, oltre ad altri paesi, appartenenti a quella missione, che di pace non fu, sono ora accusati di aver abusato di donne haitiane e avere abbandonato i figli generati.

I dati rivelati nel rapporto di Lee e Bartels sono agghiaccianti. Ci sono casi di ragazze di appena 11 anni abusate dai militari inviati dalle Nazioni Unite, in alcuni casi in cambio di qualche spicciolo o di un piatto di cibo. Le accuse “coinvolgono direttamente soldati di diversi paesi, ma quelli più citati dalle vittime sono efficaci dall’Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall’Argentina, nello stesso ordine”. Ci sono anche denunce contro soldati pakistani, dello Sri Lanka e del Canada, tra gli altri paesi.

Come ha recentemente ricordato Infobae, “nel 2011, quattro marinai uruguaiani sono stati accusati di aver stuprato un ragazzo haitiano di 19 anni a Port Salut. Lo stupro è stato registrato con un telefono cellulare da quei militari e diffuso su Internet. L’adolescente e la sua famiglia. hanno dovuto lasciare la città dopo che il video era diventato virale. Nel novembre 2007, 114 membri del contingente dello Sri Lanka sono stati accusati di comportamento sessuale inappropriato e abuso di almeno nove bambini. Sono stati allontanati dalla missione Onu, ma non sono mai stati giudicati “.

Dopo aver indagato sulle accuse, l’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di sorveglianza interna (OIOS) ha concluso che “gli atti di sfruttamento e abuso sessuale (contro i minori) erano frequenti e di solito avvenivano di notte e praticamente in tutti i luoghi in cui era stato dispiegato personale contingente “. Nel marzo 2012, tre ufficiali pakistani sono stati condannati per aver stuprato un ragazzo di 14 anni con problemi mentali a Gonaïves.

“Ho visto diverse ragazze di 12 e 13 anni lì. I soldati del Minustah le hanno messe in cinta e poi le hanno abbandonate. Queste ragazze da allora hanno avuto una vita miserabile”, dice una donna intervistata a Cité Soleil. Un uomo della stessa città ha aggiunto: “Ho sempre ascoltato le donne che si lamentavano della violenza sessuale che Minustah esercitava contro di loro. Molte di loro sono rimaste in cinta. tante hanno preso l’aids”.

Solo in pochissimi casi i “padri” hanno aiutato le madri dei loro figli e sempre questo aiuto è cessato quando sono rientrati nel loro paese di origine.

Una delle storie che spiccano nello studio è quella di Marie, una ragazzina di 14 anni che andava a scuola quando incontrò Miguel, un soldato brasiliano. Marie era molto brava, intelligente, ma povera. Fecero sesso sulla spiaggia, a volte in un hotel. Marie rimase incinta, Miguel le assicurò che si sarebbe preso cura finanziariamente del figlio in arrivo, ma presto tornò nel suo paese e non si seppe più nulla di lui.

La tragedia non è finita qui: il padre di Marie la buttò fuori di casa quando seppe che aspettava un figlio. Lei andò a vivere con sua sorella. Suo figlio ha ora quattro anni e Marie non riceve sostegno dall’esercito brasiliano, dalle Nazioni Unite o dallo stato haitiano. Ora lavora in un negozio dove fa le pulizie in cambio di 26 centesimi di dollaro l’ora.

” Era molto difficile per la nostra missione controllare il comportamento dei soldati”, prova a giustificarsi Valdés, ex ministro degli Esteri cileno. L’ex capo della Minustah ha ammesso inoltre che sarà molto difficile sanzionare i militari coinvolti.

“È difficile. Dovrebbe esserci un’indagine in ogni paese coinvolto sui soldati che sono stati accusati. Recuperare le informazioni non è facile. Ci sono paesi che si rifiuteranno di sostenere gli esami necessari per dimostrare la paternità dei bambini. Ma credo che L’esercito cileno debba indagare, poiché esistono resoconti di ufficiali ai loro superiori (…) Ciò che è importante dire è che le Nazioni Unite avevano un principio di tolleranza zero in questa materia. Era assolutamente fuori discussione il sesso in cambio di denaro. e il rapporto di qualsiasi natura con le donne locali era fortemente scoraggiato “.

