I possibili sporchi giochi di potere dietro lo “scoop” dei soldi di Chavez al M5Stelle

Il timing appare quantomeno sospetto. Dopo settimane di silenzio, Alessandro Di Battista torna in televisione e spara ad alzo zero sul Movimento e il giorno dopo scoppia lo scandalo del finanziamento venezuelano al nascente M5Snel 2010.

Tutto può essere ma i dubbi permangono. Soprattutto, alla luce dello stato di salute della coalizione di governo, in pieni Stati generali e alla vigilia di un Vertice europeo che da più parti viene visto come l’atto di varco del Rubicone da parte di Giuseppe Conte. Ovvero, l’apertura all’attivazione del Mes.

Potenzialmente, una mossa che potrebbe terremotare dalle fondamenta un esecutivo già traballante. Il tutto, al netto di un’accusa vecchia di 10 anni e dai profili di credibilità tutti da provare, non fosse altro per le modalità quantomeno dilettantesche utilizzate per far giungere i 3,5 milioni alla Casaleggio Associati da Caracas attraverso una valigetta diplomatica e l’intermediazione del console venezuelano a Milano. Più che una spy story, una raccolta di tracce a uso e consumo di intelligence che volessero mettere in cascina “fieno da ricatto”.

Il problema sta nel contesto internazionale in cui va a inserirsi la denuncia del quotidiano spagnolo ABC, già noto per scoop a orologeria ai tempi della guerra sucia del governo Gonzalez contro l’Eta. Ovvero, il proverbiale cui prodest che notoriamente va ricercato quando emergono scandali come questo. L’Italia è strategica, da sempre. Nel quadrante del Mediterraneo è pietra angolare con il Medio Oriente, si affaccia sul Maghreb ed è ponte naturale verso l’Est europea e l’ex area di influenza sovietica. Insomma, un alleato chiave. Il quale, da qualche tempo, sbanda paurosamente in direzione Pechino, a partire dal memorandum d’intento sulla Nuova Via della Seta firmato dell’allora governo gialloverde e da cui Matteo Salvini ha – non a caso – da tempo preso furbescamente le distanze.

Oggi la questione si fa ancora più seria, perché al netto delle polemiche più o meno strumentali su nascita e diffusione del Covid-19, la guerra fra Usa e Cina sembra aver varcato i confini dell’artefatto strumentale sul commercio per approdare verso lidi più strategici: in primis, il 5G e il ruolo di Huawei. Ed è proprio l’Europa e l’atteggiamento dei vari governi verso le aperture del Dragone sul fronte della collaborazione tech a spaventare gli Usa, convinti che se al mondo esiste un cavallo di Troia per il controllo dello strumento tattico del futuro, questa sia proprio l’Ue. E l’Italia in particolare.

Insomma, mettere sotto pressione l’esecutivo Conte con lo stigma di vedere il proprio azionista di maggioranza aver usufruito dei finanziamenti di un governo liberticida e Stato canaglia appare strategia decisamente consolidata in alcuni contesti. Tanto più che, a onor del vero, le posizioni di M5S sul regime di Maduro e sul non riconoscimento di Juan Guaidò come presidente prestano il fianco a sospettipolitici, non fosse altro per l’indirizzo diametralmente opposto a livello diplomatico preso dall’intera Ue.

E un paio di dinamiche in atto fanno percepire quale possa essere il rischio ulteriore, oltre a quello di dover recepire al volo la poco ortodossa ma molto efficace moral suasion di posizionamento internazionale insita in quello scoop.

Nessuno più nega – in conversazioni private – la possibilità che se la situazione interna ed economica non migliorasse da qui a qualche settimane e in vista del pieno della campagna elettorale, la Casa Bianca avrebbe in serbo una autumn surprise in America Latina. Nella fattispecie, il Venezuela.

Questo primo grafico mostra come il Paese con le maggiori riserve petrolifere mondiali – 298,4 miliardi barili contro i 268 dell’Arabia Saudita – oggi possa contare sull’operatività di un unico sito estrattivo, stando a un report appena pubblicato da Baker Hughes e rilanciato da Bloomberg, dopo che la produzione è crollata di un ulteriore 16%, arrivando a 645.700 barili al giorno.

Baker Hughes/Zerohedge

Una crisi, quella del comparto che da solo ha retto con le sue entrate fiscali l’intera rivoluzione bolivariana del Paese, iniziata già nell’ultimo periodo dell’era Chavez, a causa della mancanza di manutenzione degli impianti e resa poi cronica e quasi terminale dall’imposizione del regime sanzionatorio Usa. Infine, crollo delle valutazioni del greggio e lockdown globale hanno operato come il proverbiae chiodo nella bara. Ad oggi, quindi, dei 25 siti produttivi operativi ancora a metà marzo, soltanto due restano in attività – entrambi nella rig belt di Orinoco – ma solo uno sarebbe indirizzato verso la produzione di petrolio, mentre l’altro sarebbe finalizzato all’output di gas. E cosa più importante, entrambe le infrasttutture vedrebbero l’azienda nazionale Pdvsa operare in joint ventures con aziende straniere. Principalmente, iraniane e cinesi.

Ed ecco il primo, potenziale casus belli diplomatico. Lo scorso 29 maggio, infatti, è emersa la conferma dell’arrivo in Venezuela di 4 tankers iraniani carichi di carburanti e pezzi di ricambio per la manutenzione degli impianti, in aperta violazione dell’embargo statunitense. Alla base del supporto di Teheran, il fondamentale diluente per la raffinazione dell’ultra-heavy crude venezuelano, bene che fino a prima delle sanzioni Caracas importava interamente dall’estero e la scarsezza (poi divenuta totale assenza) del quale ha portato alla graduale chiusura di tutti i siti produttivi. Di fatto, razionamento obbligato. Il Dipartimento di Stato Usa ha più volte fatto notare la questione, senza però passare dalle mere accuse ufficiali ai fatti, nemmeno in sede Onu.

Ma proprio dal Palazzo di Vetro è appena giunta – anche in questo caso con timing svizzero – la conclusione sull’inchiesta relativa all’attacco contro il sito petrolifero di Aramco in Arabia Saudita dello scorso 14 settembre, le cui risultanze non paiono alimentare dubbi: l’origine dei missili utilizzati era iraniana. E come se non bastasse, l’International Atomic Energy Agency (Iaea) ha confermato in un report pubblicato lo scorso 5 giugno che nel corso del lockdown da pandemia, Teheran avrebbe aumentato le sue riserve nucleari addirittura del 50% soltanto nei tre mesi conclusisi il 20 maggio scorso. In quella data, l’Iaea certificava come le scorte iraniane di uranio a basso arricchimento fossero passate da 1.1 tonnellate del 19 febbraio a 1,73 tonnellate. Insomma, altra aperta violazione degli accordi internazionali. Gli stessi che gli Usa non riconoscono e che l’Europa ha invece difeso in sede istiuzionale.Insomma, colpire Caracas equivarrebbe a inviare un segnale chiaro a Teheran e agli altri sponsor di Maduro,senza i rischi che comporterebbe un attacco diretto all’Iran. E, soprattutto, con il vantaggio logistico di un’operazione militare in America Latina, dove Washington può contare sull’appoggio di diversi governi “satellite”, in primis quello colombiano.

E la seconda dinamica relativa a una possibile autumn surprise è mostrata chiaramente da queste tre mappe, le quali mostrano il cambiamento nel numero di tankers partiti dal Sud America alla volta della Cina dal 30 gennaio

Refinitiv Eikon/Reuters

a oggi,

Refinitiv Eikon/Reuters

mentre l’ultima evidenzia nella figura geometrica in rosso la totale assenza di traffico dagli Usa.

Refinitiv Eikon/Reuters

Di fatto, Pechino sta disattendendo quanto stabilito nella Phase One dell’accordo commerciale con Washington e acquistando soia da Paesi latinoamericani, in primis il Brasile, il quale nel solo arco temporale di aprile e maggio ha visto crescere il suo export del 66% su base annua nei confronti della Cina, recapitando qualcosa come 22 milioni di tonnellate metriche di soia. Cosa diranno gli agricoltori del Mid-West, quando si renderanno conto che gli acquisti cinesi di beni agricoli per miliardi di dollari promessi da Trump stanno invece arricchendo i loro competitor del Sud?

Sgradevole ipotesi, soprattutto in vista del voto presidenziale di novembre. Qualcuno, quindi, fa notare come Washington potrebbe voler ribadire chi comanda nel “giardino di casa”, potendo contare su alleati e su una presidenza come quella diJair Bolsonaro già fiaccata nel sostegno popolare dalla gestione pressoché criminale della pendemia. Se il Venezuela diventerà la nuova Panama, gli Stati latino-americani dovranno prendere posizione. E visto il loro pressoché totale riconoscimento all’interim di Juan Guaidò, la scelta appare scontata (Nicaragua a parte). Come il blocco – o la drastica riduzione – delle importazioni agricole verso la Cina filo-Maduro, in ossequio alla legge che suggerisce di non offendere il più forte. A quel punto, ogni accostamento con Caracas equivarrebbe a un atto ostile contro Washington. L’amico ‘Giuseppi’ è avvisato.

Mauro Bottarelli per HUFFPOST

