I taser uccidono. La polizia italiana non deve usarli !

Secondo dati dell’agenzia Reuters, nel solo 2018 negli Usa ci sarebbero state almeno 48 morti causate dall’utilizzo dei taser in dotazione alla polizia.

E si corre ai ripari.

In California gli agenti stanno testando un nuovo strumento, soprannominato ‘lazo Spider-man’, che permette di immobilizzare i soggetti pericolosi senza provocare dolore né danneggiare la salute.

Quello che è evidente è che i taser sono una potenziale arma mortale.

In Italia sono stati introdotti per volontà di Matteo Salvini e varie amministrazioni leghiste volevano darli in dotazione persino alle polizie municipali.

Questa follia va revocata e bandita!

