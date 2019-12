I veleni della mediocrità

Sono molte le civette

che non sanno altri canti

oltre le proprie strida.

Li conosciamo, tu ed io,

gli impostori che rendono onore

solo a un più grande impostore,

e portano al mercato

la propria testa in un cesto

per venderla al primo che passa.

Conosciamo il pigmeo

che insulta l’uomo del cielo.

E sappiamo

cosa dice la mala erba

della quercia e del cedro.

So dello spaventapasseri:

le sue sporche e lacere vesti

si agitano sul grano

e al vento sonoro.

So del ragno senz’ali:

è per gli esseri alati

che intreccia la rete.

Conosco gli abili suonatori

di corno e di tamburo,

che nel loro frastuono

non sentono l’allodola

né il vento di Levante nella foresta.

Conosco quelli che remano

contro ogni corrente

senza trovare mai la sorgente,

e percorrono tutti i fiumi

senza osare mai avventurarsi nel mare.

Kahlil Gibran

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

