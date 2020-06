Il grande e sporco affare della sabbia che distrugge il mondo

Sabbia: quante volte ci abbiamo giocato in spiaggia da piccoli, quante volte siamo impazziti tentando di toglierla dai tappetini dell’automobile. Eppure questo materiale così apparentemente umile, che molti di noi associano d’istinto alle ferie estive, riveste un’importanza fondamentale per l’economia globale.

Avete letto bene, non è uno scherzo: la sabbia è una risorsa naturale primaria, proprio come l’acqua o il petrolio. A livello mondiale la domanda cresce continuamente e gli impieghi in ambito industriale e ingegneristico si moltiplicano anno dopo anno.

L’andamento del prezzo della sabbia può determinare l’aumento o il crollo del prezzo di beni mobili e immobili della massima importanza. Pochi lo sanno, ma il suo valore può crescere al punto tale da attirare l’attenzione di importanti interessi della criminalità organizzata, come già succede in diverse parti del globo.

Come mostra il video però, la sabbia non è inesauribile.

da BUSINESS INSIDER

Mi piace: Mi piace Caricamento...