Il grande male dell’uomo bianco

Vi è molto di folle nella vostra cosiddetta civiltà.

Come pazzi voi uomini bianchi correte dietro al denaro,

fino a che ne avete così tanto, che non potete vivere

abbastanza a lungo per spenderlo.

Voi saccheggiate i boschi e la terra,

sprecate i combustibili naturali.

Come se dopo di voi non venisse più alcuna generazione,

che ha altrettanto bisogno di tutto questo.

Voi parlate sempre di un mondo migliore

mentre costruite bombe sempre più potenti

per distruggere quel mondo che ora avete.



Tatanga Mani, capo indiano della tribù degli Sioux Oglala, conosciuto come Toro Seduto

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

