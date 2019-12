Il miglior regalo? Voi stessi

Vivere il presente è il miglior regalo di sempre. Questo è ciò che sottovalutiamo ogni giorno, il presente. Il lavoro, la palestra, lo smartphone, i social, spesso ci distraggono e ci tolgono attimi preziosi. Ma sappiamo che quel tempo non ce lo restituirà mai più nessuno? Abbiamo fatto un esperimento con alcune persone e abbiamo constatato che trascorriamo più tempo con lo smartphone che con le persone che amiamo. Come? Lo scoprirete in questo sorprendente video.

