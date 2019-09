Il mondo canta: Clandestino

La canzone che ha portato al successo Manu Chao, una di quelle canzoni che, come si dice, tutti hanno ascoltato almeno una volta nella vita.

Una canzone pop, di quelle che rimangono in testa inesorabilmente dopo il primo ascolto, magari l’abbiamo sentita migliaia di volte come sottofondo in decine di centri commerciali, sottopassaggi, negozi di dischi delle nostre città del nord… senza fare troppo caso al testo.

Nella loro semplicità, le parole della canzone dicono tanto. Dicono della condanna sofferta da tanti immigrati che, in fuga dai mille sud del mondo, dalla fame, dalle guerre, si ritrovano in quel Nord che li condanna ad una vita clandestina in fuga, fantasmi nella città la cui vita va proibita.

