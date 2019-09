Il mondo canta: Messico, la Bamba

La Bamba è nato come brano popolare messicano, in particolare dello stato di Veracruz, dove in passato veniva eseguito molto spesso durante i matrimoni. Tale tradizione è ormai perduta, nonostante sia rimasto il tipo di danza grazie al balletto folkloristico.

Influenzato dal flamenco e dai ritmi afro-messicani, nella canzone vengono usati un violino, una chitarra, un’arpa e delle jaranas, tipico strumento di Veracruz.

La canzone tradizionale ispirò Ritchie Valens a farne una versione rock and roll negli anni cinquanta. Valens, che era fiero delle sue origini messicane, era titubante nel fondere La Bamba con il rock and roll, ma successivamente concordò e ottenne una versione del brano di grande successo. Valens fece scrivere il testo alla zia Ernestine Reyes.

