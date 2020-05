“Ci sono molti modi di uccidere.

Si può infilare a qualcuno un coltello nel ventre, togliergli il pane, non guarirlo da una malattia, ficcarlo in una casa inabitabile, massacrarlo di lavoro, spingerlo al suicidio, farlo andare in guerra, eccetera.

Solo pochi di questi modi sono proibiti nel nostro mondo.”



BERTOLT BRECHT

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

