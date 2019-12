E’ Natale ogni volta che sorridi

a un fratello e gli tendi una mano.

E’ Natale ogni volta che rimani

in silenzio per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta che non accetti

quei principi che relegano gli oppressi

ai margini della società.

E’ Natale ogni volta che speri

con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

Madre Teresa di Calcutta

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...