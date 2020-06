Il virologo Ernesto Burgio fa il punto sull’epidemia. E non sono belle notizie…

Che cosa sappiamo, dopo 100 giorni dal Lockdown? – Ernesto Burgio



” Si continuano a dare pareri fondati, non sui dati, ma sulle proprie idee. In campo scientifico, questa, non è la prassi più corretta “.



Dopo più di tre mesi dal Lockdown seguito alla pandemia da Covid-19, vi invitiamo all’ascolto del terzo intervento di Ernesto Burgio ai microfoni di Radio Onda Rossa, sabato 20 giugno 2020.



Un ampio e approfondito esame della situazione della pandemia in Italia e nel mondo. Scenari, prospettive, interventi.



Per ascoltare l’intervista: CLICCA QUI



Per ascoltare le due precedenti interviste di Ernesto Burgio a Radio Onda Rossa: 21 marzo CLICCA QUI– 25 aprile CLICCA QUI

da PIANO-TERRA.NET

Mi piace: Mi piace Caricamento...