Immagina che non esista il paradiso,

è facile se provi,

nessun inferno sotto di noi,

sopra di noi solo il cielo.

Immagina tutta la gente

vivere per il presente.

Immagina che non esistano frontiere,

non è difficile da fare,

nessuno per cui uccidere o morire

e nessuna religione.

Immagina tutta la gente

vivere una vita in pace.

Puoi darmi del sognatore,

ma non sono il solo.

Spero che un giorno tu ti unirai a noi

e il mondo sarà unito.

Immagina che non ci siano ricchezze,

mi meraviglierei se tu ci riuscissi,

né avidità né cupidigia,

una fratellanza di uomini.Immagina che tutta la gente

si divida tutto il mondo.

Puoi darmi del sognatore,

ma non sono il solo.

Spero che un giorno tu ti unirai a noi

e il mondo vivrà unito.

John Lennon

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

