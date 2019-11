In Cile la polizia acceca i manifestanti

Le strade cilene tornano ad affollarsi di manifestanti.

E’ la risposta popolare alla “storica” decisione del presidente Pinera di indire per aprile prossimo un referendum per verificare se la popolazione vuole cambiare la costituzione come chiede a gran voce da un mese la piazza in rivolta.

” E’ un tentativo di prender tempo. Vogliono imbrogliarci. Come sempre. Noi abbiamo già deciso”, urlano i manifestanti.

La partita della riscrittura della Costituzione è il nodo centrale della rivolta cilena insieme alla richiesta di dimissioni immediate del presidente Pinera.

La Costituzione in vigore è la stessa voluta dalla dittatura di Pinochet. Si basa sui principi di un neoliberismo selvaggio imposto dal colpo di stato che uccise Allende e fece strage del sogno di un socialismo dal volto umano dei suoi sostenitori.

Pinera e i suoi sono disposti a modifiche parziali, decise da loro. I cileni vogliono invece un processo costituente, un’assemblea costituente che davvero li rappresenti. Presentare loro come un passo avanti un referendum lontano nel tempo per verificare se davvero la popolazione vuol cambiare la vecchia costituzione ha il sapore di una provocazione.

La popolazione cilena si è già espressa. Continua ad esprimersi nelle centinaia di assemblee in ogni città che stanno elaborando proposte per il futuro del paese andino.

Pinera e i suoi fanno finta di non capire e intanto riscattano la repressione più feroce.

In Cile, infatti, continuano le violenze dei carabineros sui manifestanti, come raccontano Marco Mensurati e Valeria Teodonio per Repubblica

Oltre ai pestaggi e alle torture, un altro scandalo sconvolge il paese: quello dei “perdigones”, i pallini sparati sulla folla per motivi di ordine pubblico. L’armamento standard prevede infatti cartucce da 12 mm con dentro 12 pallini ad impatto non letale per disperdere assembramenti pericolosi. Ma in realtà vengono sparati anche senza che ci sia un reale rischio, spesso ad altezza del viso e quasi sempre da distanza ravvicinata. Si calcola che almeno 200 persone siano state ferite agli occhi, alcuni hanno perso la vista.

Nei primi secondi del video i carabineros sparano ad altezza uomo ferendo due studentesse di un liceo

