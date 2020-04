In Messico le mafie uccidono più del coronavirus. Assassinata un’altra giornalista

I NARCOS uccidono più del Covid-19. Lo confermano i dati che indicano il mese di marzo come il più letale in Messico da quando è stato creato il registro sulle vittime della violenza. Sono 2.585, un record. L’ennesimo. L’ultima assassinata è una giornalista di Veracruz, Stato che si affaccia sul Golfo. Si chiamava María Elena Ferral. Due sicari a bordo di una moto l’hanno sorpresa mentre usciva da un ufficio notarile a Papantla, cittadina afflitta dalla guerra che i narcos combattono per il controllo dei territori. Colpita da otto proiettili, la cronista è stata portata in ospedale dove tuttavia è morta.



La Ferral era una giornalista nota nella regione. Aveva fondato e dirigeva un web di notizie, Quinto Poder de Veracruz, oltre a coprire le notizie per il Diario de Xalapa, e si occupava di crimine organizzato, corruzione tra la polizia, connivenze tra queste e il potere politico locale. Temi dominanti nella realtà messicana ma anche pericolosi per gli interessi che vai a toccare. Premiata con numerosi riconoscimenti, María Helena aveva avuto molte minacce in passato. Le autorità di Veracruz le avevano assegnato una scorta che era stata tolta nei giorni scorsi. I capi delle gang locali ne hanno approfittato e l’hanno freddata nel suo momento più debole. Classica vigliaccheria di chi si sente padrone del campo. Dal 2006 sono morti 100 giornalisti in Messico.

da REPUBBLICA

