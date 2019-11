Nessun rapporto umano

dà l’uno in possesso dell’altro.

in ogni coppia d’anime

i due sono assolutamente diversi.

In amicizia come in amore,

i due, a fianco a fianco,

sollevano le mani

insieme

per trovare ciò che né l’uno né l’altro

può raggiungere da solo.

K.Gibran

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

Mi piace: Mi piace Caricamento...