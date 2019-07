Il problema è avere gli occhi e non saper vedere, non guardare le cose che accadono.

Occhi chiusi.

Occhi che non vedono più.

Che non sono più curiosi.

Che non si aspettano che accada più niente.

Forse perché non credono che la bellezza esista.

Ma sul deserto delle nostre strade Lei passa, rompendo il finito limite e riempiendo i nostri occhi di infinito desiderio.

Pier Paolo Pasolini

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

