La disobbedienza è fatta di piccoli gesti. Per restare umani

Non ci avranno mai come vogliono loro.

#RestiamoUmani

Ci vogliono spenti, vuoti, arresi al brutto e al male, divisi, rancorosi, disperati ma l’umanità non si ferma, è fatta di piccoli gesti, sguardi, parole che intrecciano reti di pace.

Piccoli gesti necessari che preparano cibo, raccolgono vestiti, organizzano supporto sanitario e legale difendono i diritti per portarli a chi e dove servono. Sguardi negli sguardi dell’altro, parole che bramano il dialogo, puntelli di ascolto per il rispetto tra le persone e tra i popoli.

Oggi e giovedì dalle 18,00 alle 20,00 raccogliamo vestiario e beni, portate ciò che potete donare e un messaggio di resistenza e di solidarietà.

Abbiamo bisogno del vostro abbraccio.

Indicazioni per donare qui 👇🏾Lista nei commenti.

💡 RACCOLTA

Abbiamo fissato due appuntamenti in via della Marsica, 15 per la raccolta:

martedì 6 Agosto h. 18-20

giovedì 8 Agosto h. 18-20

💡 PUNTI DI RACCOLTA

Per chi non potesse venire abbiamo attivato diversi punti di raccolta su Roma.

consultate il sito: https://baobabexperience.org/raccolta-donazioni/

e mandate un’e-mail per maggiori informazioni

💡ACQUISTO ONLINE

la priorità va a intimo (mutande e calzini), repellenti anti zanzare e sandali. abbiamo attivato due modalità di acquisto tramite

amazon: https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/3HZLC85964LPZ…

decathlon:

https://baobabexperience.org/lista-e-istruzioni-beni-decha…/

Vi chiediamo di partecipare attivamente, coinvolgendo amici e conoscenti, condividendo le necessità.

Grazie ❤