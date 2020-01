La grande bellezza di essere se stesse

Essere se stesse è possibile.

basta avere la forza di cercare dentro.

non fuori.

considerare il dentro come prioritario.

contro ogni limitazione.

Non sei. Non puoi. Non sarai.

Non comportarti così.

Non fare la presuntuosa.

Cosa vuoi?

Cosa ti credi?

Rimarrai sola.

Te ne pentirai.

Essere se stesse è possibile.

basta “svolgerci” prima di ogni altra cosa.

avere la precedenza su tutto. nessun ruolo decorativo.

nessuna cristallizzazione. non più.

Essere se stesse è possibile.

basta dipendere dai nostri comportamenti, non da quelli dell’altro.

ci sentiremo sole, vero. però saremo in tante. specchi in cui rifletterci.

su una cosa si sbagliano di grosso, non ce ne pentiremo.

oltre quelle parole

Non sei. Non puoi. Non sarai.

Non comportarti così.

Non fare la presuntuosa.

Cosa vuoi?

Cosa ti credi?

Rimarrai sola.

Te ne pentirai.

ci siamo noi.

.la nostra precedenza.

Penny

Cinzia Pennati SOSDONNE

