La grande magia delle piccole cose

Se la pietra dicesse:

“Una pietra non può costruire una casa”,

non si avrebbero case.

E se la goccia dicesse:

“Una goccia non può formare un fiume”,

non si avrebbero fiumi.

E se il chicco di grano dicesse:

“Una spiga non può fare un campo”,

non si avrebbe raccolto.

E se l’essere umano dicesse:

“Un gesto d’amore non può salvare

l’umanità”, non si avrebbero mai né

giustizia, né pace, né dignità, né felicità

sulla terra.

Bertolt Brecht

Pillole di Saggezza, a cura di Rosella De Troia

