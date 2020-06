“Chi non è prigioniero della necessità è prigioniero della paura: alcuni non dormono per l’ansia delle cose che non hanno, altri non dormono per il panico a perdere le cose che hanno…

Il codice morale di questo millennio non condanna l’ingiustizia, ma il fallimento”.

Eduardo Galeano

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

