“La peggiore solitudine è quella che abbiamo dentro.

Parla con te stesso e cerca di immaginare una finestra sul cielo.

Finché avrai una ragione per vivere e combattere, non avrai tempo per la tristezza”.

Pepe Mujica

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

