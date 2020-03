La pericolosa campagna elettorale di una leghista.

Tal Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, ora candidata alla guida della Regione Toscana, ha affittato un pullman e si è messa in viaggio per andare a recuperare 50 italiani bloccati in Spagna causa le restrizioni ai viaggi in conseguenza del coronavirus.

Una missione sbandierata a tutto spiano. Una missione folle e senza senso.

Come si manterranno le distanze di sicurezza tra una persona e l’altra, e sono 50, nel pullman che dovrà viaggiare più di due giorni per rientrare in Italia?

L’eurodeputata assicura che con lei c’è un medico che visiterà tutti quelli che saliranno a bordo. Ma come può un medico decidere da solo e senza la necessaria strumentazione che tutti i possibili viaggiatori siano sani e non portatori del virus?

Chi ha autorizzato questa missione in violazione di tutte le norme che siamo tenuti a rispettare nell’interesse nazionale?

Il problema degli italiani bloccati all’estero è di competenza del nostro governo, non dei privati.

Se parte il “fai da te” è poi inutile chiedere alla gente di non spostarsi. In tanti si sentiranno autorizzati a seguire l’esempio di questa signora in cerca di visibilità e a ogni costo.

silvestro montanaro

