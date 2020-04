La più grande avventura di una donna: essere se stessa.

Credimi figlia mia, la grande avventura della vita è quella di essere te stessa,

senza lasciarti condizionare da quello che gli altri vogliono tu sia,

per la loro pace mentale, per la loro utilità,

per ciò che ritengono essere adeguato.

Probabilmente la tua Libertà di Essere,

scatenerà isolamento,

solitudine, tentativi di manipolazione,

gelosie e incomprensioni.

Ricorda che tutto questo è parte del seme,

fa parte del processo di apertura del guscio,

è il rumore della schiusa,

è il seme che fiorendo lascia andare tutto ciò che era prima.

Osare fiorire oggi, in questi tempi di deserto,

presuppone un grande coraggio, un grande potere,

è la più Alta Rivoluzione.

E sai perché figlia?

Perché quando tu fiorisci, fiorisce anche la speranza.

Ada Luz Marquez

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

