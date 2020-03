La più grande lezione della vita

Ogn’anno, il due novembre, c’é l’usanza

Per i defunti andare al Cimitero.

Ognuno ll’adda fà chesta crianza;

Ognuno adda tené chistu penziero.

Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,

Di questa triste e mesta ricorrenza,

Anch’io ci vado, e con dei fiori adorno

Il loculo marmoreo ‘e zi’ Vicenza.St’anno m’é capitato ‘navventura…

Dopo di aver compiuto il triste omaggio.

Madonna! si ce penzo, e che paura!,

Ma po’ facette un’anema e curaggio.’O fatto è chisto, statemi a sentire:

S’avvicinava ll’ora d’à chiusura:

Io, tomo tomo, stavo per uscire

Buttando un occhio a qualche sepoltura.”Qui dorme in pace il nobile marchese

Signore di Rovigo e di Belluno

Ardimentoso eroe di mille imprese

Morto l’11 maggio del’31″‘O stemma cu ‘a curona ‘ncoppa a tutto…

…sotto ‘na croce fatta ‘e lampadine;

Tre mazze ‘e rose cu ‘na lista ‘e lutto:

Cannele, cannelotte e sei lumine.Proprio azzeccata ‘a tomba ‘e stu signore

Nce stava ‘n ‘ata tomba piccerella,

Abbandunata, senza manco un fiore;

Pe’ segno, sulamente ‘na crucella.E ncoppa ‘a croce appena se liggeva:

“Esposito Gennaro – netturbino”:

Guardannola, che ppena me faceva

Stu muorto senza manco nu lumino!Questa è la vita! ‘ncapo a me penzavo…

Chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!

Stu povero maronna s’aspettava

Ca pur all’atu munno era pezzente?Mentre fantasticavo stu penziero,

S’era ggià fatta quase mezanotte,

E i’rimanette ‘nchiuso priggiuniero,

Muorto ‘e paura… nnanze ‘e cannelotte.Tutto a ‘nu tratto, che veco ‘a luntano?

Ddoje ombre avvicenarse ‘a parte mia…

Penzaje: stu fatto a me mme pare strano…

Stongo scetato… dormo, o è fantasia?Ate che fantasia; era ‘o Marchese:

C’o’ tubbo, ‘a caramella e c’o’ pastrano;

Chill’ato apriesso a isso un brutto arnese;

Tutto fetente e cu ‘nascopa mmano.E chillo certamente è don Gennaro…

‘Omuorto puveriello…’o scupatore.

‘Int ‘a stu fatto i’ nun ce veco chiaro:

So’ muorte e se ritirano a chest’ora?Putevano sta’ ‘a me quase ‘nu palmo,

Quanno ‘o Marchese se fermaje ‘e botto,

S’avota e tomo tomo.calmo calmo,

Dicette a don Gennaro:”Giovanotto!Da Voi vorrei saper, vile carogna,

Con quale ardire e come avete osato

Di farvi seppellir, per mia vergogna,

Accanto a me che sono blasonato!La casta è casta e va, si, rispettata,

Ma Voi perdeste il senso e la misura;

La Vostra salma andava, si, inumata;

Ma seppellita nella spazzatura!Ancora oltre sopportar non posso

La Vostra vicinanza puzzolente,

Fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso

Tra i vostri pari, tra la vostra gente”

“Signor Marchese, nun è colpa mia,

I’nun v’avesse fatto chistu tuorto;

Mia moglie è stata a ffa’ sta fesseria,

I’ che putevo fa’ si ero muorto?Si fosse vivo ve farrei cuntento,

Pigliasse ‘a casciulella cu ‘e qquatt’osse

E proprio mo, obbj’…’nd’a stu mumento

Mme ne trasesse dinto a n’ata fossa”.”E cosa aspetti, oh turpe malcreato,

Che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?

Se io non fossi stato un titolato

Avrei già dato piglio alla violenza!””Famme vedé.-piglia sta violenza…

‘A verità, Marché, mme so’ scucciato

‘E te senti; e si perdo ‘a pacienza,

Mme scordo ca so’ muorto e so mazzate!…Ma chi te cride d’essere… nu ddio?

Ccà dinto, ‘o vvuo capi, ca simmo eguale?…

…Muorto si’tu e muorto so’ pur’io;

Ognuno comme a ‘na’ato é tale e quale”.

“Lurido porco!…Come ti permetti

Paragonarti a me ch’ebbi natali

Illustri, nobilissimi e perfetti,

Da fare invidia a Principi Reali?”.

“Tu qua’ Natale… Pasca e Ppifania!!!

T”o vvuo’ mettere ‘ncapo…’int’a cervella

Che staje malato ancora è fantasia?…

‘A morte ‘o ssaje ched”e?…è una livella.’Nu rre, ‘nu maggistrato, ‘nu grand’ommo,

Trasenno stu canciello ha fatt’o punto

C’ha perzo tutto, ‘a vita e pure ‘o nomme:

Tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?Perciò, stamme a ssenti… nun fa”o restivo,

Suppuorteme vicino-che te ‘mporta?

Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:

Nuje simmo serie… appartenimmo à morte!”

Totò

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

