Cile: Se non c’è pane per i poveri, non ci sarà pace per i ricchi

Nonostante il presidente Pinera dica di aver compreso il grido di dolore della sua gente e abbia varato un nuovo governo, la rivolta dei cileni non si arresta e chiede cambiamenti ben più radicali che semplici rimaneggiamenti di facciata.

Il Tavolo Sociale di Valparaíso chiede le dimissioni di Piñera e del suo gabinetto per fermare il processo legislativo promosso dal governo

Esigendo le dimissioni del presidente Piñera e del suo intero gabinetto, la fine dello stato di emergenza e dell’occupazione militare nel territorio, tra le altre richieste, il Consiglio sociale di Valparaíso, composto da organizzazioni e movimenti sociali, territoriali e politici della città, ha dichiarato che ignora e considera illegittimo qualsiasi negoziato tra governo e partiti politici, parlamentari o rappresentanti di spazi istituzionali di potere dello Stato.

Di seguito riproduciamo il testo completo della dichiarazione.

Come le organizzazioni partecipanti del movimento ribelle scoppiato in Cile, a partire dalle mobilitazioni degli studenti secondari di Santiago per protestare contro l’aumento delle tariffe della metropolitana, il Consiglio Sociale di Valparaíso dichiara:

1. Rivendichiamo il diritto alla legittima ribellione e disobbedienza come popolo organizzato e consapevole che ha sofferto di fronte agli abusi umani e ambientali e alla depredazione di questi ultimi quasi 40 anni, a seguito dell’attuazione del modello economico sociale e culturale neoliberale, liberalizzato e globalizzato di cui siamo stati soggetti, prima dalla dittatura civile-militare guidata da Pinochet e poi approfondita e amministrata da tutti i governi cosiddetti democratici delle coalizioni politiche della Concertación, Cile Vamos e Nueva Mayoría, le cui leggi sono state elaborate insieme e in accordo con i poteri esecutivo e legislativo fino ad oggi.

2. Non tolleriamo più così tanta disuguaglianza economica e sociale, che ha generato una grande massa di fratelli esclusi e sfruttati, le cui vite sono state usate solo per scopi produttivi, quasi schiavi; perciò siamo in un processo di organizzazione e proposta che cerca di invertire questa situazione, per costruire una società che recuperi i valori della comunità, solidale e inclusiva, con un modello di organizzazione politica basato sulla democrazia partecipativa, che previene le pratiche politiche manipolatorie e ingannevoli cui siamo stati sottoposti durante questi ultimi decenni, tipici della cultura patriarcale che è stata riprodotta tra noi e noi per secoli.

3. Detto questo, chiediamo immediatamente:

3.1. Le dimissioni dell’attuale presidente Sebastián Piñera insieme a tutto il suo governo.

3.2. la fine immediata dello stato di emergenza.

3.3. La fine dell’occupazione militare di tutti i nostri territori.

3.4. Il rilascio immediato di tutti i detenuti e la punizione di coloro che hanno violato i diritti umani da parte dello Stato durante i giorni di legittima protesta di questo movimento sociale trasversale.

3.5. Chiediamo ai parlamentari di interrompere il processo legislativo delle leggi promosse da questo governo.

4. Dichiariamo che la nostra lotta è sociale, unitaria, autonoma, ampia e senza un colore politico definito, anche se riconosciamo che in noi un gruppo di persone e organizzazioni si esprime con una diversità di idee e punti di vista ma, tuttavia, non ci dividono e piuttosto arricchiscono la nostra sfida di costruire un paese migliore in modo collettivo e determinato, con l’obiettivo politico principale e strategico di costituire un potere in grado di attuare e promuovere lo sviluppo di un’assemblea costituente, vincolante e auto-convocata, con la partecipazione di tutti, come pilastro legale del nuovo ordine che vogliamo per il nostro paese, legittimamente concordato dal popolo sovrano, senza intermediazione.

5. In questo quadro, stiamo preparando un elenco con esigenze generali che contengono principalmente i seguenti punti:

5.1. Nazionalizzazione delle risorse naturali: rame, litio, mare, acqua, tra gli altri.

5.2. Nazionalizzazione di aziende strategiche: elettricità, sanità, telecomunicazioni, energia, tra gli altri.

5.3. Implementazione prioritaria di sistemi educativi e di sanità pubblica gratuiti e di qualità con accesso gratuito per l’intera popolazione.

5.4. Pensioni decenti per tutti gli anziani e le persone con disabilità fisiche e/o mentali, per le quali chiediamo la fine del sistema pensionistico AFP e l’attuazione di un sistema di distribuzione solidale che includa e non faccia alcuna differenza rispetto alle Forze Armate e di Polizia.

5.5. Chiediamo uno stipendio minimo di 500.00 dollari come misura di base per avanzare nello smantellamento della disuguaglianza socio-economica, distribuendo la ricchezza generata dai lavoratori del nostro paese con criteri di giustizia sociale, in cui la forza lavoro sia al di sopra del capitale.

5.6. Punizione con la reclusione della corruzione economica delle forze armate, della polizia e degli affari e dei settori politici, che hanno rubato denaro a tutti i cileni.

5.7. Porre fine ai salari eccessivi e vergognosi nonché ai benefici di parlamentari, ministri e funzionari pubblici equivalenti dello Stato, la cui scala salariale deve essere definita da un organismo imparziale con criteri sociali di servizio pubblico.

5.8. A livello di accordi internazionali, rifiutiamo la ratifica del Trattato Transpacifico, TPP 11, da parte del Parlamento e chiediamo l’immediata ratifica dell’Accordo di Escazú, che consente progressi nelle misure di protezione ambientale con la partecipazione delle comunità interessate.

6. Nell’esercizio della nostra piena autonomia e indipendenza, non accettiamo alcuna strumentalizzazione di questo movimento ribelle, libero e auto-convocato, per cui qualsiasi negoziazione tra governo e partiti politici, parlamentari o rappresentanti di spazi di potere istituzionali dello Stato, la disconosciamo e dichiariamo illegittima.

Il pueblo unido, jamas sera vencido!

Tutto il potere alla base sociale!

TAVOLO SOCIALE DI VALPARAÍSO

