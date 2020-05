La prossima epidemia? Potrebbe arrivare dal Brasile…

La prossima pandemia? Potrebbe partire dal Brasile, e in particolare dalla foresta amazzonica. L’Amazzonia è infatti una enorme riserva di virus di tutti i tipi, compresi i coronavirus come quello che sta circolando in questo momento e ci ha fatto chiudere in casa per mesi. E’ il parere di David Lapola, un ecologo dell’Università di Campinas, Brasile. Il motivo è semplice: in queste aree dove la biodiversità è ai massimi livelli, vivono moltissime specie, comprese quelle invisibili. Sono in equilibrio tra loro, ma quando interviene qualcosa che le disturba, possono cambiare il loro comportamento. Non è un caso se stanno aumentando i casi di zoonosi, ovvero infezioni passate dagli animali all’uomo.

David Lapola

Sono di questo tipo anche altri virus e batteri che hanno generato malattie importanti come l’Hiv, Ebola, Zika, ma anche peste bubbonica, salmonella, la tubercolosi, la toxoplasmosi.

Provengono da animali allevati in condizioni di grandi concentrazioni, e si potrebbero prevenire vaccinando regolarmente i capi e mantenendoli in numeri inferiori e in spazi più ampi. Ci sono anche poi gli animali selvatici che non dovrebbero essere mai portati a vivere a contatto con gli ambienti domestici umani. Anche i nostri animali domestici, uccelli, cani e gatti, hanno malattie che non sono le nostre. Ma in questo caso non ci contaminano perché sono abituati alla nostra convivenza da millenni, e l’evoluzione tra loro e noi è avvenuta nello stesso ambiente.

Lo spillover, cioè il salto di specie è in realtà un processo naturale. Il patogeno dell’animale muta e diventa capace di riprodursi e trasmettersi in altri ospiti, quelli con cui si trova inaspettatamente in contatto, quelli le cui popolazioni hanno numeri consistenti. Acquisita nuove capacità, come produrre nuove versioni delle proteine del capside, e in questo modo riesce a penetrare nelle cellule umane. I coronavirus hanno un tasso di mutazione più elevato, e questo spiega le ragioni del loro successo.

Secondo Lapola finora il salto si è verificato più spesso in Asia meridionale (Covid-19, influenza asiatica, influenza aviaria) e in Africa (Ebola, Zika, febbre del Nilo) dove tra l’altro si trova la maggior pare delle famiglie di pipistrelli, gli stessi da cui deriva il Covid-19. La colpa però non è di questi animali. Secondo Lapola è invece da cercare nelle pratiche che disturbano gli ecosistemi, e che costringono le specie ad adattarsi ad altri ambienti.

L’Amazzonia è un grande serbatoio di coronavirus potenzialmente pericolosi perché, oltre a contenerli, viene continuamente degradata. L’intervento umano genera uno squilibrio che porta a esportare le malattie nella società, al di fuori dell’ambiente naturale in cui vivevano e venivano tenute sotto controllo.

Sotto accusa è la deforestazione continua a cui è sottoposta, che oltre a distruggere gli ambienti in cui vivono gli animali,porta l’uomo ad abitare zone dove non era mai stata prevista la presenza umana prima, trasformando quello che potrebbe essere solo un problema del Pianeta, in qualcosa che colpisce direttamente noi stessi.

Nel 2019, dopo l’elezione di Jair Bolsonaro, il disboscamento è aumentato dell’85 per cento rispetto all’anno precedente: più di 10 mila chilometri quadrati. Bolsonaro ha fatto dichiarazioni molto precise che hanno permesso e incentivato le operazioni di estrazione, l’estensione degli allevamenti, il taglio degli alberi, la creazione di strade di grande percorrenza. E inoltre ha confermato di non voler considerare gli indigeni la comunità a cui la foresta appartiene, quella che potrebbe meglio di chiunque altro proteggerla. Nell’agosto 2019, rispetto all’anno precedente, il tasso di deforestazione aveva raggiunto il 222 per cento in più, secondo i dati registrati dal Prodes, il progetto di monitoraggio satellitare brasiliano.

Poi ci sono stati i devastanti incendi di agosto, oltre 74 mila, oltre 12 milioni di ettari. A causa delle critiche ricevute da tutto il mondo, il presidente brasiliano ha poi inviato un contingente di militari. Un’azione che è stata vista come propaganda. Nei primi quattro mesi del 2020 infatti, nonostante il coronavirus, secondo i dati dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale brasiliano Inpe, sono già stati disboscati infatti altri 1.205 chilometri quadrati di foresta, un aumento del 55 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.

Quindi il processo continua in modo inarrestabile, e se è seguito anche da una urbanizzazione e in generale da un aumento della popolazione che vive nell’area, il contatto tra uomo e agenti patogeni animali è inevitabile. L’estensione della soia ha avuto un ruolo importante: sono aumentati anche gli allevamenti che hanno utilizzato i soldi della vendita dei precedenti terreni per acquistare più grandi estensioni nelle regioni amazzoniche, dove il prezzo è molto inferiore. A quel punto tagliano gli alberi e costruiscono nuove fattorie. Questo è avvenuto in particolare nel Parà, che è stato anche uno degli stati più colpiti dagli incendi.

David Lapola ha sottolineato che sarebbe necessario rifondare il rapporto tra società e foresta. Per salvaguardare la Terra, ma soprattutto la nostra salute.

Mariella Bussolati per BUSINESS INSIDER

Mi piace: Mi piace Caricamento...