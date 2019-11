La rabbia, quella giusta, deve cambiare il mondo

Tu dici che la rabbia che ha ragione

È rabbia giusta e si chiama indignazione

Guardi il telegiornale

Ti arrabbi contro tutta quella gente

Ma poi cambi canale e non fai niente

Io la mia rabbia giusta

Voglio tenerla in cuore

Io voglio coltivarla come un fiore

Vedere come cresce

Cosa ne esce

Cosa fiorisce quando arriva la stagione

Vedere se diventa indignazione

E se diventa, voglio tenerla tesa

Come un’offesa

Come una brace che resta accesa in fondo

E non cambia canale

Cambia il mondo.