La sinistra siamo noi

La politica di sinistra non è finita. Continua con chi salva le persone nel mare e con quelli che accolgono, con gli insegnanti che non si arrendono, coi nonviolenti, con i basagli, i peppini impastato, i pii la torre, i don milani, i pippi fava, i giuli regeni, etc etc etc etc etc. Non hanno direzioni nè padroni di movimenti o partiti. A ben vedere sono tantissimi, di tutti i lavori, e i nonlavori, di tutti i casi geografici. E forse non sono neanche tanto minoranza.

Mauro Biani

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

