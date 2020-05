La verità nascosta

La Verità che stava in fonno ar pozzo

Una vorta strillò: – Correte, gente,

Chè l’acqua m’è arivata ar gargarozzo! –

La folla corse subbito

Co’ le corde e le scale: ma un Pretozzo

Trovò ch’era un affare sconveniente.

– Prima de falla uscì – dice – bisogna

Che je mettemo quarche cosa addosso

Perchè senza camicia è ‘na vergogna!

Coprimola un po’ tutti: io, come prete,

Je posso dà’ er treppizzi, ar resto poi

Ce penserete voi…

– M’assoccio volentieri a la proposta

– Disse un Ministro ch’approvò l’idea. –

Pe’ conto mio je cedo la livrea

Che Dio lo sa l’inchini che me costa;

Ma ormai solo la giacca

È l’abbito ch’attacca. –

Bastò la mossa; ognuno,

Chi più chi meno, je buttò una cosa

Pe’ vedè’ de coprilla un po’ per uno;

E er pozzo in un baleno se riempì:

Da la camicia bianca d’una sposa

A la corvatta rossa d’un tribbuno,

Da un fracche aristocratico a un cheppì.

Passata ‘na mezz’ora,

La Verità, che s’era già vestita,

S’arrampicò a la corda e sortì fôra:

Sortì fôra e cantò: – Fior de cicuta,

Ner modo che m’avete combinata

Purtroppo nun sarò riconosciuta!



Trilussa

