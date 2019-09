La vita vale più dei profitti di chi ha trasformato la salute in business

Nel 1999, abbiamo lanciato la Campagna per l’Accesso ai Farmaci Essenziali per abbattere le barriere politiche, economiche e legali che impedivano alle persone di avere accesso alle cure. Venti anni dopo, nonostante alcuni importanti risultati raggiunti, siamo ancora costretti a guardare i nostri pazienti morire perché non possono permettersi i trattamenti che potrebbero salvare loro la vita. — Perché i farmaci non sono accessibili a tutti? Perché il sistema di ricerca e sviluppo non investe su farmaci destinati a curare malattie presenti principalmente nei Paesi poveri dove persone e governi non possono pagarne il prezzo. Spesso i farmaci esistono ma sono inadeguati e causano gravi effetti collaterali. Manca una volontà politica chiara e forte che si impegni a finanziare la ricerca su trattamenti innovativi. Perché i prezzi sono alti. L’attuale sistema dei brevetti sui farmaci non fa che estendere i monopoli delle aziende farmaceutiche e impedire la libera concorrenza e la competitività sul mercato. Le aziende farmaceutiche, inoltre, mancano di trasparenza sul prezzo di ricerca e produzione dei farmaci. Perché i profitti vengono prima delle persone. Le aziende farmaceutiche interrompono la produzione quando si tratta di farmaci che riguardano popolazioni e paesi che non rappresentano un mercato redditizio. Eppure l’accesso alle cure non è fantascienza, ma un diritto universale. È ora di abbattere gli ostacoli. È ora di cambiare. Insieme.

