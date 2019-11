Dopo quattro anni, come fattorino in banca, capii che non faceva per me.

Lì appresi che i principali rapinatori di banche sono i banchieri stessi

ma nessun allarme suona mai per loro.

Eduardo Galeano

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

