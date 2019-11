Le cose da non dire mai ai bambini

Non dire a un bambino che non sa. Che è incapace. Che non riesce. Che non capisce. che non cambierà mai. Che nessuno lo vorrà se continuerà a comportarsi in un certo modo. Che la sua storia è già scritta. Che il suo posto è già assegnato

Lui ti crederà

Non dire a un bambino che non c’è speranza. Che sogna ad occhi aperti. Che fa troppi errori. Di non frignare che è roba da femminucce. Che le cose non cambieranno mai. Che è uno stupido. Che se ne approfitta. Che ci vuole qualcuno che gli raddrizzi la schiena a suon di schiaffi

Non dire a un bambino bugie, lui ci crederà.

Crederà al bisogno di potere per emergere o crederà di non valere. Di non capire. Di non sapere.

E sarà responsabilità tua l’uomo che diventerà.

Penny

