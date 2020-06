Le ragioni di fondo della protesta nera in America. ” Siete voi i veri saccheggiatori”

” La ragione per cui tante città americane stanno bruciando non è solo l’assassinio del nostro fratello George Floyd. La ragione è che la gente sta dicendo a tutta l’America che quando è troppo, è troppo.

Non dite più che l’America è terra di libertà. Non lo è mai stata per la gente nera e ora siamo stanchi.

Non parlateci dei saccheggi, siete voi gli sciacalli. L’America ha saccheggiato la gente nera! Ha saccheggiato la terra dei nativi americani. Saccheggiare è quello che avete fatto sempre. E’ da voi che abbiamo imparato la violenza. E allora se volete che ci comportiamo bene, iniziate a comportavi bene voi! “

Negli Usa lo indicano già come uno dei discorsi più significativi di una generazione: a pronunciarlo è stata Tamika Mallery, una giovanissima attivista di Black Lives Matter, a Minneapolis, la città dove è stato ucciso George Floyd e che è diventata la polveriera degli scontri che stanno devastando gli Stati Uniti.

