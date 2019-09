Le separazioni non devono essere l’infelicità dei figli

Vi racconto solo questa cosa.

Il figlio del mio compagno fa diciott’anni e noi andiamo in giro per cercargli un regalo.

Andiamo a colpo sicuro.

Il regalo in questione è piuttosto costoso ( a me sembra tutto costoso 🙄) così io gli chiedo: “Glielo regali insieme a tua mamma?”.

Ed è lì, su quella risposta, che mi viene il magone, quando mi dice che il regalo lo fa insieme alla sua ex moglie.

Mi viene il magone perché penso a quello che dovrebbe essere la storia di una separazione e a quello che non è per me e per molte altre persone.

Questo ragazzo, nonostante, i suoi genitori si siano separati da tempo, il suo diciottesimo compleanno avrà un regalo comune.

E questo regalo racconta la sua storia.

Sua madre e suo padre, nonostante il dolore, sanno prendersi cura di lui insieme e, a me, questo mi sembra il vero dono.

Un per sempre promesso e mantenuto.

Dovrebbe andare così. Ecco.

E, allora, tutte le storie sul fatto che quando due genitori si lasciano, i figli saranno eternamente infelici, cesserebbero all’istante.

Invece, lui è un ragazzo felice, so di cosa parlo, perché lo conosco. L’amore per lui è rimasto intatto e questo è un bagaglio a mano importante.

Amo il mio compagno, anche per questo, per come sa essere padre. E stimo la sua ex moglie, anche se lei non lo sa.

Ci sono storie buone che vanno raccontate, ci servono per diventare persone migliori, per allontanarci da chi ci fa male, per sapere che tipo di uomo desideriamo avere accanto.

Per non continuare a dirci che solo la famiglia tradizionale funziona.

Funziona sapersi lasciare. Non ricattare economicamente ed emotivamente.

È l’amore che funziona, quello che dovrebbe rimanere intatto per i nostri figli e ci dovrebbe vedere insieme.

È questa la vera storia di una separazione, il resto è l’incapacità di superare un amore che finisce.

I nostri figli lo sanno.

Penny

Mi piace: Mi piace Caricamento...