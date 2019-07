………….se tutti coloro che sfruttano il lavoro delle vostre mani

ed ogni cosa ed ognuno mentisce,

eccetto che le vostre mani

è solo per renderle pieghevoli come argilla bagnata,

cieche come l’ oscurità,

tupide come cani da pastori,

è per frenarle nella rivolta

che prende ad abbattere

il regno degli strozzini e la sua tirannia

su questo meraviglioso e fugace mondo

dove siamo per un soggiorno così breve.

Nazim Hikmet

Pillole di saggezza, a cura di Rosella De Troia

