Lettera aperta ai sovranisti : ” La vera patria sono i sogni degli uomini e delle donne di tutto il mondo”.

Tutti abbiamo imparato a conoscere il famoso mantra propagandistico della destra sovranista che recita

:”Prima gli italiani!”

Prima gli italiani, che significa? Prima di chi e di cosa? Secondo i leghisti e compagnia

brutta, significherebbe che, gli italiani in quanto tali, dovrebbero essere padroni a casa propria (altro cavallo

di battaglia fu padano) e per questo godere prima degli altri, che poi sarebbero gli ultimi del mondo, di tutti

i diritti del caso. Ma analizziamo bene questo fondamentale assunto della nostra storia moderna. L’Italia

sorge in quella che è considerata la parte fortunata del mondo, ossia l’Occidente. Possiamo per questo

godere di una serie di situazioni a noi favorevoli: scuola, casa calda di inverno e fresca d’estate, cibo, acqua

potabile, elettricità, sanità, lavoro, svago e mille altre cose dovute a questo sacro dono di essere nati in una

posizione geografica anziché in un’altra. Questione di fortuna, appunto.

Prima gli italiani! Come se gli italiani già non fossero prima di quei tanti altri popoli che, i privilegi di cui

sopra, non hanno mai visto e forse mai vedranno. Pochissimi pensano a queste cose, ancora meno ci

riflettono, perché c’è sempre meno tempo, sempre meno occasioni per guardarsi dentro, per cui l’unica via

che resta per spiegare fenomeni epocali e complessi come quello delle migrazioni, resta la veloce e

superficiale risposta di stomaco da dare, se possibile, nello spazio di un tweet.

Prima gli italiani gridano i Salvini e i Meloni, accompagnati dal braccio armato rappresentato da Casa Pound

e Forza Nuova. Lo gridano con veemenza, con convinzione, perchè il paese, deve rimanere nelle mani degli

italiani sovrani. Ma sovrani di cosa? Del debito pubblico? Del potere di fermare una Whirpool qualsiasi, che

se ne va quando vuole? Sovrani della propria moneta? Di una pressione fiscale insostenibile? Del scegliere

se essere depressi o soltanto infelici? Di che sovranismo e primato parlano queste persone? Perche,

andando in fondo alla questione, davvero non si riesce a capire. L’unica cosa che emerge con forza è che, il

“prima gli italiani”, altro non è che uno slogan razzista, che tende a convincere le menti più delicate, che il

pericolo sta in una presunta invasione di stranieri. E’ il solito espediente dell’instillare dosi di terrore

quotidiane finché, quel terrore una volta metabolizzato, si trasforma in una normale vita basata sull’odio e

sulla violenza.

Ma mettiamo pure il caso che il “prima gli italiani” sia una posizione ideologica universale, una specie di

“prima nella tua terra”. La cosa si fa interessante e ci apre un mondo, nel quale vale la pena fare un

viaggetto.

Ed eccoci arrivati in Africa; sì, proprio il Continente dal quale partono i barconi che affondano nel

Mediterraneo. 1,2 miliardi di abitanti, risorse naturali come: petrolio, gas naturale, carbone, stagno,

diamanti, uranio, rame, cobalto, piombo, zinco, oro, amianto, cromo ecc.

Un minuto di silenzio è doveroso. Dal silenzio nascono le domande più profonde. Ecco, mi è venuta una

domanda profonda :” Ma non sarà il caso di sdoganare il sovranismo anche in Africa?” Certo, non sarebbe

male una neo realtà politica fatta di “Prima i congolesi”, “Prima i guineani”, “Prima i nigeriani” e “Prima gli

algerini”. Per spingersi oltre l’immaginazione, si potrebbe pensare ad un movimento continentale da

chiamare “Prima gli africani”. Però, in questo modo, che ne sarà di noi occidentali se le risorse che ci

servono per mantenere il nostro tenore di vita e che, guarda caso, arrivano proprio dall’Africa, si

riducessero perchè i partiti sovranisti africani, decidessero di ridurle? Caspita, Matteo e Giorgia non ci

avevano pensato.

Allora, nel nostro nuovo equilibrio mondiale, l’Africa ha preso coscienza ed è diventata tutta sovranista: i

cinesi fanno le valigie, i bambini vanno a scuola e non i miniera, la signora che fa quaranta chilometri al

giorno per una tanica di acqua, adesso apre il rubinetto e finalmente non ci sono più morti nel canale di

Sicilia, per i semplice fatto che, emigrare, non è più una necessità, ma al massimo una scelta.

E sì, grande cosa il sovranismo quando lo vivi circondato dalle tue belle comodità che, guarda caso,

prevedono lo sfruttamento disumano di quei popoli che, il sovranista occidentale, odia tanto. Come farà

Matteo a rinunciare ai suoi selfie se, il sovranismo africano, decide di non esportare più le sue ricchezze per

produrre tecnologia?

Insomma, amici sovranisti, se invece di essere divorati dal rancore e dal risentimento, vi metteste seduti

tranquilli in silenzio a meditare, scoprireste che gli italiani sono già primi, se soltanto lo volessero: primi

nell’arte, nella piccola e media impresa, nella creatività, nel patrimonio culturale e paesaggistico e in tante

altre cose, che potrebbero fare di noi un punto di riferimento mondiale, anziché una nazione piccola, a

volte meschina e, soprattutto divorata dalle sue paure.

Prima l’essere umano, l’unico slogan per cui valga la pena vivere e portare in tutti i luoghi del mondo.

Perchè le persone, anche quelle oggi più risentite e devote al sovranismo, in fondo non aspettano altro.

Ivan Marchetti, attivista umanista

