Lo scienziato Ernesto Burgio: non ci sono ancora le condizioni minime per la Fase 2

Ci ha spiegato come l’epidemia si sia diffusa, perché e quali siano i punti deboli della gestione dell’emergenza. Adesso Ernesto Burgio, esperto di epigenetica e biologia molecolare nonché presidente del comitato scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientale e membro del consiglio scientifico dell’European Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles, ci aiuta a comprendere meglio la cosiddetta Fase 2: la “patente d’immunità” (difficile che si possa avere, se non dopo ricoveri gravi), la verità sui casi della Lombardia (una diminuzione c’è, perché prima i numeri erano sottostimati) e le cose da fare immediatamente (testare i medici, preparare presidi sul territorio: l’ondata dell’autunno è possibile).

Si parla molto di una presunta “patente di immunità”, per cui alcune persone potrebbero ritornare a una vita normale prima di altre perché immunizzate. È una speranza ragionevole?

Per rispondere bisogna chiedersi, prima di tutto, se questo virus induca una immunità stabile. Sappiamo che SARS-CoV2 ha da poco fatto il salto di specie e che si sta adattando rapidamente a quella nuova, cioè a noi: ci vorrà quindi del tempo prima che raggiunga una stabilità genetica e quindi antigenica. Questo significa che difficilmente si arriverà in tempi brevi a una condizione di immunità stabile, sia personale che collettiva (spesso chiamata impropriamente di gregge). Inoltre è verosimile che solo coloro che abbiano avuto forme medio-gravi raggiungano uno stato di immunità efficace e stabile. Per quello che sappiamo dagli studi sulla precedente SARS, dovuta ad un coronavirus diverso, ma con alcune somiglianze in termini di immuno-attivazione, è difficile che il contatto di piccole quantità di virus sia sufficiente a immunizzarsi e che chi abbia avuto forme paucisintomatiche e gli asintomatici raggiungano una immunità duratura. E’ poco probabile, quindi, che ci sia in autunno un numero considerevole di soggetti immuni: bisognerà essere pronti a una possibile seconda ondata epidemica.

E i test sierologici che dovrebbero iniziare a breve?

Questi test valgono più che altro per un controllo sulla popolazione, per capire quante persone abbiano avuto un contatto significativo col virus: la presenza di immunoglobuline specifiche di tipo IgG può essere in certa misura rassicurante, anche se non garantisce l’esistenza di un’immunità stabile e soprattutto duratura. Alcuni virologi hanno scoperto una certa conservazione di struttura nei determinanti antigeni tra SARS CoV1 e SARS CoV2: la speranza di una certa immunità crociata dunque c’è, ma vale soprattutto in vista di un possibile vaccino.

Nel frattempo dalla Corea sono arrivate notizie inquietanti: un centinaio di casi di presunte recidive.

I centri epidemiologi coreani, in effetti, hanno parlato di “riattivazione” del virus, più che di vere e proprie recidive: non si tratterebbe di persone che sono entrate in contatto due volte con varianti dello stesso virus e si sono riammalate, ma di persone che non erano del tutto guarite. In fondo questa è anche la condizione degli asintomatici, cioè di quei soggetti che hanno il virus nelle vie aeree, non manifestano veri sintomi e sono moderatamente contagiosi. Si è visto è che il virus può restare nelle vie aeree più dei 15 giorni inizialmente ipotizzati: è come se si creasse un equilibrio tra virus e ospite. Ma il virus rimane attivo e proliferante e per questo motivo gli asintomatici possono essere contagiosi anche a lungo, anche se trasmettono una carica virale probabilmente minore.

E circa la possibilità di produrre un vaccino? Si leggono ogni giorno notizie che lo promettono in tempi brevi.

Le ricerche sul vaccino per il Coronavirus della SARSfurono purtroppo interrotte quando si spense l’allarme: come spesso capita nel mondo di “Big Pharma”, quando si teme che non ci sia più grande richiesta, non si investe più. Ci è comunque rimasta una ricerca iniziale importante che oggi può in parte essere utilizzata.Questo non è un dato secondario perché la strada per la messa a punto di un nuovo vaccino non è mai facile. Negli ultimi anni si è visto che quando si procede troppo in fretta, sotto la spinta di un’emergenza epidemica – come è successo nelle Filippine con la Dengue – si rischia che un vaccino nuovo, non sufficientemente testato possa addirittura innescare forme gravi dell’infezione che si vuole combattere: o a causa di una sorta di attivazione immunitaria mediata dai linfociti Th2 (una sorta di reazione allergica) o per una reazione paradossale, scatenata proprio dagli anticorpi indotti dal vaccino (ADE, Antibody Dependent Enhancement). Nella prevedibile corsa al vaccino contro SARS CoV2 incidenti simili sono possibili e si dovrà essere prudenti.

Anche le nuove terapie sono più importanti di quanto le abbiamo considerate finora.

Sui protocolli terapeutici in corso d’opera abbiamo imparato moltissimo. In particolare proprio nelle ultime settimane ci siamo resi conto – i Cinesi lo avevano scritto, ma lo avevamo sottovalutato – che questo virus non colpisce solo il polmone, ma l’intero sistema cardiovascolare e soprattutto gli endoteli, cioè le pareti dei vasi.

Cosa significa? Si è sempre parlato dei danni ai polmoni.

Così si era pensato. Invece, una polmonite interstiziale grave c’è e nei casi critici può evolvere in fibrosi polmonare. Ma c’è anche altro: il virus si aggancia alle pareti dei vasi e determina a livello dell’intero sistema cardiocircolatorio una reazione infiammatoria grave, favorendo in pratica la formazione di trombi. Nei casi più gravi si hanno episodi trombo-embolici e una coagulazione disseminata in tutti i tessuti, che deve assolutamente essere fermata e possibilmente prevenuta utilizzando eparina a piccole dosi. Questo trattamento è già entrato nei protocolli più recenti e avrà certamente un ruolo primario in futuro. E’ importante sottolineare che la maggior pericolosità del virus per gli anziani e i soggetti affetti da malattie croniche è legato alla presenza in questi soggetti di una disfunzione endoteliale pregressa. Anche per questo i giovanissimi e i bambini fanno in genere forme meno gravi: perché non anno accumulato questi danni.

Veniamo alle cose di questi giorni. Molti cittadini, soprattutto in Lombardia, sono perplessi per il persistere di situazioni gravi – a Milano numeri in crescita, per esempio – dopo 50 giorni di lockdown.

Diciamo intanto che il lockdown era ed è assolutamente necessario perché, come tutti i Paesi occidentali, l’Italia si fatta cogliere impreparata. Tuttavia, il lockdown non serve a contrastare il virus, non è la soluzione: è fondamentale per evitare la crescita esponenziale dei casi e il collasso del sistemo sanitario, che proprio in Lombardia è stato sfiorato. Chiarito questo, concentriamoci sui dati. Quelli più attendibili oggi riguardano i decessi. Nella primissima fase proprio in Lombardia ci si è trovati talmente scavalcati dalla drammaticità della situazione che molti sono morti prima di arrivare in ospedale, e molti non sono stati ricoverati anche se avrebbero necessitato di terapia intensiva. Per questi motivi c’è stata probabilmente una sottostima dei casi iniziali. Ne possiamo evincere che siamo oggi di fronte ad una riduzione dei casi più importante di quella che vediamo conteggiata. I dati sui contagi sono meno significativi, perché troppo dipendenti dal numero delle verifiche: non avendo abbastanza tamponi (questo è stato un errore veramente grave) inizialmente abbiamo fatto la verifica solo nei casi sintomatici e non sui loro contatti. Oggi, facendo più tamponi, aumenta il numero dei casi accertati, ma questo non significa che ci sia un reale incremento dei contagi. È probabile invece che i contagi siano stati da subito in misura molto maggiore di quelli registrati. Se oggi abbiamo 165.000 casi accertati in Italia è probabile che le persone contagiate siano tre o quattro volte tante. E visto che più della metà sono asintomatici, è molto difficile valutare la reale contagiosità del virus.

Lei ci disse una settimana fa che credeva che il plateau non fosse stato ancora raggiunto. Adesso?

La situazione sta lentamente cambiando. Alcuni elementi sicuramente positivi ci sono: la riduzione dei decessi ufficiali, un trend come detto sottostimato; la riduzione dei ricoveri in terapia intensiva, forse anche perché si riesce a intervenire prima; il minor affollamento di pronto soccorsi, reparti e persino corridoi. Sono elementi sufficienti per credere che il lockdown abbia funzionato e che la situazione vada lentamente a migliorare.

È giusto iniziare a pensare alle vacanze; meglio detto, a un’estate “normale” o quasi?

Mi dispiace non poter dare notizie del tutto rassicuranti in questo senso. E’ uscito da pochi giorni sull’European Respiratory Journal uno studio condotto da ricercatori cinesi, basato su tassi di infezione e modelli climatici, che dimostra chiaramente che l’estate influirà fino a un certo punto sull’effettiva diffusione del virus. Può essere che questa rallenti, ma non c’è nessun margine per pensare che temperatura e raggi ultravioletti spazzino via il virus. L’estate non sarà un’estate normale, dovremo essere attenti e prendere precauzioni indispensabili.

La spinta alla Fase 2 è ormai incontenibile, e molte regioni hanno iniziato a fare da sé. La Liguria per esempio ha autorizzato i piccoli cantieri per lavorare sugli stabilimenti balneari.

Teniamo quello che abbiamo detto sull’immunità come premessa. Per pensare al futuro, e valutare le azioni, si deve quantomeno partire dai sei punti che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha proposto come roadmap.

Primo: verificare se siamo arrivati a tracciare e a interrompere la catena di trasmissione del virus. Io direi di no.

Secondo: ci siamo sufficientemente attrezzati per testare i sintomatici e rintracciare i loro contatti? Iniziamo adesso, e il monitoraggio dei contatti non è stato fatto: molti sono a casa con l’incertezza di quello che hanno o hanno avuto, o di quello che possono avere trasmesso a parenti e vicini di casa.

Ma è soprattutto il terzo punto a essere fondamentale: ospedali e residenze sanitarie sono stati messi in sicurezza? Ecco, questa è stata la maggior debolezza delle strategie messe in atto. Abbiano chiesto fin dall’inizio che venissero preservati dal contagio gli ospedali, mediante la strutturazione e l’attivazione di aree sanitarie alternative: non è stato fatto e credo che queste continuino a essere il luogo in cui il virus diffonde più rapidamente. La prima cosa da fare è controllare e mettere in sicurezza tutto il personale sanitario: è grave che non lo sia ancora fatto.

E le altre tre regole dell’OMS?

La quarta: ci sono misure idonee per la prevenzione? Il lockdown, molto criticato, ma necessario è stato applicato essenzialmente a luoghi pubblici, dove il virus si trasmette meno facilmente. Quindi ora servono regole molto chiare per luoghi privati e chiusi: famiglie e ospedali in primis.

Il quinto punto concerne il rischio del possibile ritorno di casi importati e più in generale dei contagi da soggetti asintomatici: anche su questo bisogna ancora lavorare. Infine, l’OMS chiede se la popolazione è adeguatamente informata. Ecco, spesso per rassicurare si rischia di non far capire la realtà ai cittadini: non mi pare che si sia capito che non è detto che si possa tornare alla “vita normale” in tempi brevi. Gli studi previsionali messi in campo dai maggiori Istituti, come l’Imperial College e la Harvard School of Public Health, ipotizzano per almeno due anni periodi di quarantena “a singhiozzo”. Tutti speriamo di tornare alla nostra vita precedente, ma pensare di poterlo fare senza adeguate contromisure è sbagliato.

Quindi, per concludere, cosa possiamo e dobbiamo fare in pratica ora?

Quello che non è stato fatto all’inizio. Dobbiamo pensare l’estate come un periodo di programmazione, per evitare da un lato le quarantene a singhiozzo ipotizzate, ma soprattutto per scongiurare il “peggiore scenario possibile”: quello di una seconda ondata pandemica in autunno. Per essere preparati dobbiamo riorganizzare l’intero sistema sanitario, preparare quantitativi sufficienti di materiali per la diagnosi e dispositivi di protezione adeguati. Abbiamo già sacrificato 120 medici e decine di operatori sanitari che non avrebbero mai dovuto morire in questo modo. E infine dobbiamo finalmente tener presente le due regole basilari: una pandemia va fermata sul territorio; un “nuovo virus” non deve circolare liberamente negli ospedali e nelle residenza sanitarie.

Gea Scancarello per BUSINESS INSIDER

