“La polizia mi ha colpito con pugni in testa dopo avermi manganellato le gambe”: è il racconto di un panettiere che ha protestato nei giorni scorsi a Prato durante la protesta dei lavoratori del Panificio Toscano (fornitore di pane per l’Unicoop Firenze). Mentre i lavoratori erano in presidio davanti ai cancelli dell’azienda la polizia ha colpito uno dei manifestanti che ha raccontato l’accaduto ai microfoni di Fanpage.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...