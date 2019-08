L’ultima follia dei signori della paura: pistole mitragliatrici ai vigili urbani

È destinata a far discutere la decisione del Comune di Solesino di armare i propri vigili urbani. No, non parliamo della pistola elettrica taser, che in virtù del decreto sicurezza bis potrà essere assegnata anche alla polizia municipale, bensì di un’arma potenzialmente letale come una pistola mitragliatrice corredata di un giubbotto antiproiettile. Grazie a un investimento tra i 4mila e i 5mila euro, i cinque agenti di polizia locale saranno muniti di una pistola semiautomatica Glock calibro 9X21 e di due giubbotti antiproiettile “Come promesso in campagna elettorale, la nostra intenzione è garantire maggiore sicurezza in paese, combattendo la microcriminalità”, ha dichiarato il sindaco Elvy Bentani, esponente di Fratelli D’Italia.

