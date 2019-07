L’uomo non è mai stato sulla luna. Una delle tante bufale degli amici di Salvini e Di Maio

L’uomo non ha mai camminato sulla Luna, il racconto dell’allunaggio è un film diretto da Stanley Kubrick per volere degli Stati Uniti e della NASA. L’obiettivo è quello di far credere all’Unione Sovietica di averla battuta sul tempo. Insomma, l’evento che ha cambiato la storia dell’umanità è tutta una finzione, e c’è chi ne ha la prova: i complottisti. Vediamo insieme le teorie più note dei complottisti che dimostrerebbero che l’essere umano non ha mai toccato il suolo lunare e la missione Apollo è tutta una messa in scena e capiamo perché siano scientificamente scorrette.

Di Zeina Ayache e Andrea Esposito Riprese di Francesco Galgano per FANPAGE

Mi piace: Mi piace Caricamento...