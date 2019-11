Mai il pianeta Terra ha avuto governanti così inetti e corrotti

I russi hanno varato una nuova spaventosa arma di distruzione.

Il sottomarino Belgorod è uno dei più grandi sommergibili mai costruiti al mondo: mosso da due propulsori atomici, lungo 178 metri, l’equivalente di due campi di calcio o se si preferisce di due jumbo jet e mezzo, il suo scafo ha un diametro di 15 metri. E’ proprio come l’Ottobre Rosso del film, lo speciale design delle eliche e i nuovi materiali con cui sono costruite rendono il Belgorod molto silenzioso e difficile da localizzare dai sonar nemici.

La sua caratteristica più importante è però Poseidon. Un’arma nucleare più potente di 150 Hiroshima capace di provocare uno gigantesco tsunami, per giunta nucleare, e spazzare via intere città.

Ma è il mondo intero a produrre, giorno dopo giorno, nuove mostruosità capaci di cancellare per sempre il genere umano. La corsa agli armamenti ha raggiunto livelli inimmaginabili.

Ogni anno i Paesi della Terra spendono oltre 1.200 miliardi di dollari per mantenere i loro eserciti. La quarta parte di questa cifra, e cioè 300 miliardi di dollari, è investita nell’acquisto di nuovi carri armati, nuovi aerei sempre più micidiali, nuove diavolerie tecnologiche con cui gli esseri umani si massacrano.

Nel frattempo importanti accordi e trattati per la denuclearizzazione del pianeta e il suo disarmo sono stati messi in crisi.

Con un budget annuale di 1200 miliardi il mondo metterebbe fine a mille dei suoi grandi problemi. Non ci sarebbe più l’orrore di 13.000 bambini che muoiono di fame ogni giorno. Sarebbe sconfitta la povertà. Si ostruirebbero scuole e ospedali per tutti. Ci sarebbe acqua pulita e cibo per tutte le donne e gli uomini del pianeta, si sconfiggerebbero per sempre alcune malattie. Ci sarebbe, insomma, tanta giustizia in più e la giustizia è madre della pace.

La stupidità arrogante, l’egoismo delle elite mondiali di questo nostro disgraziatissimo tempo, la follia di chi ulula il suo “prima noi”, preferisce aggiungere problemi e pericoli alla quotidianità degli abitanti del nostro pianeta. E seppellire ogni vera soluzione, la pace e la giustizia.

I popoli della Terra hanno il diritto dovere di ribellarsi a tanto orrore

silvestro montanaro

Mi piace: Mi piace Caricamento...