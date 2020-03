Mai più come prima !

Mettendo la guida delle nostre società nelle mani delle forze economiche, il neoliberismo ha ridotto a un filo la capacità dei nostri Stati di rispondere a crisi come quella del Covid-19. La crisi del coronavirus che ha colpito l’intero pianeta rivela le profonde carenze delle politiche neoliberiste. È una scintilla su una polveriera pronta ad esplodere. Emmanuel Macron, nei suoi ultimi interventi, chiede “decisioni di svolta” e di collocare “i servizi (…) al di fuori delle leggi del mercato”. Le nostre organizzazioni, consapevoli dell’emergenza sociale ed ecologica e che da anni lanciano l’allarme, non aspettano discorsi ma profondi cambiamenti nelle politiche, per rispondere ai bisogni immediati e per darsi l’opportunità storica di ripensare il sistema, in Francia e nel mondo.

D’ora in poi, tutte le misure necessarie per proteggere la salute delle popolazioni, degli operatori sanitari e di chi si prende cura, la stragrande maggioranza delle quali sono donne, devono essere attuate, e questo deve avere la precedenza sulle considerazioni economiche. È urgente compensare il continuo declino, per troppi anni, delle risorse destinate a tutte le strutture sanitarie, compresi gli ospedali pubblici e delle case di riposo. Vanno fornite le attrezzature, i letti e il personale mancante: aumento dei posti letto, adeguamento degli stipendi e assunzioni massicce, fornitura di efficaci indumenti protettivi e dei test, acquisto delle attrezzature necessarie, requisizione di strutture sanitarie private e di aziende in grado di produrre beni sanitari essenziali, cancellazione dei debiti ospedalieri per ripristinare il loro margine di manovra di bilancio. Per frenare la pandemia, il mondo del lavoro deve essere mobilitato esclusivamente per la produzione di beni e servizi che soddisfino i bisogni essenziali della popolazione, gli altri devono essere fermati senza indugio. La tutela della salute e della sicurezza del personale deve essere garantita e il diritto alla pensione dei dipendenti deve essere rispettato.

Le misure necessarie in nome della giustizia sociale

La risposta finanziaria del governo deve essere diretta in primo luogo verso tutti i lavoratori che ne hanno bisogno, indipendentemente dal settore di attività, e discussa con i sindacati e i rappresentanti del personale, piuttosto che gonfiare gli stipendi dei dirigenti o servire interessi particolari. Per evitare una crisi sociale molto grave che colpirebbe duramente i disoccupati e i lavoratori, tutti i licenziamenti devono essere vietati durante questo periodo. Le politiche neoliberiste hanno notevolmente indebolito i diritti sociali e il governo non deve approfittare di questa crisi per andare oltre, così come fa temere il testo di legge sulla emergenza sanitaria.

A seconda che uno sia più o meno povero, già malato o meno, più o meno vecchio, le condizioni di isolamento, i rischi di contagio, la possibilità di essere ben curato non sono le stesse. Sono quindi necessarie ulteriori misure in nome della giustizia sociale: requisizione di alloggi vacanti per i senzatetto e le persone in condizioni di estrema povertà, compresi i richiedenti asilo in attesa di una risposta, il ripristino completo dei sussidi per l’alloggio, la moratoria sull’energia non pagata, l’acqua, le bollette del telefono e internet per i più indigenti.

Devono essere messe a disposizione risorse di emergenza per proteggere le donne e i bambini vittime di violenza domestica.

Le risorse liberate dal governo per aiutare le imprese devono essere dirette in primo luogo verso le imprese in reale difficoltà, in particolare i lavoratori autonomi, le piccolissime imprese e le PMI, il cui flusso di cassa è il più basso. E per evitare che i dipendenti siano la variabile di aggiustamento, il pagamento dei dividendi e i riacquisti di azioni nelle aziende, che hanno recentemente raggiunto livelli record, devono essere immediatamente sospesi e controllati a medio termine.

Misure forti possono rendere possibile, prima che sia troppo tardi, il disarmo dei mercati finanziari: controllo del capitale e divieto delle operazioni più speculative, tassa sulle transazioni finanziarie, ecc.Analogamente, sono necessari un controllo sociale delle banche, una supervisione molto più rigorosa delle loro pratiche o una separazione delle loro attività di deposito e commerciali.

Aiuti della BCE condizionati alla conversione sociale ed ecologica

La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato un’ulteriore iniezione di 750 miliardi di euro nei mercati finanziari. Ciò probabilmente sarà ancora una volta inefficace. La BCE e le banche pubbliche devono concedere prestiti direttamente e fin d’ora agli Stati e alle autorità locali per finanziare i loro deficit, applicando tassi d’interesse attuali prossimi allo zero, che limiteranno la speculazione sul debito pubblico. Il debito pubblico aumenterà notevolmente sulla scia della “crisi del coronavirus”. Non deve essere causa di speculazioni sui mercati finanziari e di future politiche di austerità fiscale, come è avvenuto dopo il 2008.

È necessaria una vera e propria revisione delle norme fiscali internazionali per combattere efficacemente l’evasione fiscale, e i più ricchi dovrebbero contribuire maggiormente, attraverso un’ambiziosa e progressiva tassazione del patrimonio e del reddito.

Attraverso questi massicci interventi sull’economia, abbiamo l’opportunità di riorientare molto profondamente i sistemi produttivi, agricoli, industriali e di servizi, per renderli più giusti socialmente, capaci di soddisfare i bisogni essenziali delle popolazioni e focalizzati sul ripristino dei grandi equilibri ecologici.

Gli aiuti della Banca Centrale e gli aiuti alle imprese devono essere subordinati alla loro riconversione sociale ed ecologica: mantenimento dell’occupazione, riduzione dei differenziali salariali, istituzione di un piano vincolante per rispettare gli accordi di Parigi, ecc. Perché la posta in gioco non è il rilancio di un’economia profondamente insostenibile. Si tratta di sostenere gli investimenti e la creazione massiccia di posti di lavoro nella transizione ecologica ed energetica, di disinvestire nelle attività più inquinanti e di controllo del clima, di raggiungere un’ampia condivisione della ricchezza e di perseguire politiche molto più ambiziose di formazione e riqualificazione professionale per evitare che i lavoratori e i gruppi vulnerabili ne paghino il prezzo. Allo stesso modo, un massiccio sostegno finanziario dovrà essere riorientato verso i servizi pubblici, il cui stato disastro è crudelmente rivelato dalla crisi del coronavirus: sanità pubblica, istruzione e ricerca pubblica, servizi i lavoratori, ecc.

Rilocalizzazione della produzione

La “crisi del coronavirus” rivela la nostra vulnerabilità di fronte alle catene di produzione globalizzate e al commercio internazionale serrato, che ci impediscono di avere a disposizione beni di prima necessità come maschere, medicinali essenziali, ecc. in caso di shock.Crisi come questa si ripeteranno. La rilocalizzazione delle attività, nell’industria, nell’agricoltura e nei servizi, deve permettere di stabilire una maggiore autonomia di fronte ai mercati internazionali, di riprendere il controllo dei metodi di produzione e di avviare una transizione ecologica e sociale delle attività.

Rilocalizzazione non è sinonimo di chiusura su se stessi e di nazionalismo egoistico. Abbiamo bisogno di una rifondata regolamentazione internazionale sulla cooperazione e in risposta alla crisi ecologica, nel quadro di organismi multilaterali e democratici, che rompa con la globalizzazione neoliberista e i tentativi egemonici degli Stati più potenti. Da questo punto di vista, la “crisi del coronavirus” rivela fino a che punto la solidarietà e la cooperazione internazionale si sono interrotte: i Paesi europei non sono stati in grado di condurre una strategia comune di fronte alla pandemia. All’interno dell’Unione Europea, a questo scopo è necessario istituire un bilancio europeo, molto più ampio di quello annunciato, per aiutare le regioni più colpite sul suo territorio come in altre parti del mondo, nei paesi i cui sistemi sanitari sono i più vulnerabili, in particolare in Africa.

Nel rispetto delle misure di contenimento nel modo più rigoroso possibile, le mobilitazioni dei cittadini devono d’ora in poi dispiegare la solidarietà locale con le persone più colpite, evitare la tentazione di questo governo di imporre misure di regressione sociale e spingere le autorità pubbliche verso una risposta democratica, sociale ed ecologica alla crisi.

Mai più! Quando la fine della pandemia lo permetterà, ci incontreremo di nuovo per reinvestire negli spazi pubblici e costruire il nostro “giorno dopo”. Facciamo appello a tutte le forze progressiste e umaniste, e più in generale alla società nel suo complesso, per ricostruire insieme un futuro, ecologico, femminista e sociale, che rompa con le politiche perseguite fino ad allora e con il disordine neoliberista.

Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre France

Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac France

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT

Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne

Benoit Teste, secrétaire général de la FSU

Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France

Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France

Eric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires

Clémence Dubois, responsable France de 350.org

Pauline Boyer, porte-parole d’Action Non-Violente COP21

Léa Vavasseur, porte-parole d’Alternatiba

Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire

Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit au Logement

Lisa Badet, vice-présidente de la FIDL, Le syndicat lycéen

Jeanette Habel, co-présidente de la Fondation Copernic

Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature

Mélanie Luce, présidente de l’UNEF

Héloïse Moreau, présidente de l’UNL

