Mandiamo una mail ai membri del Senato contro il Decreto Sicurezza Bis

Domani il Senato è chiamato a votare il Decreto Sicurezza bis, decreto che sabotando e perseguitando i soccorritori volontari nel Mediterraneo ha come effetto certo e diretto di provocare la morte di naufraghi innocenti.

E’ necessario che il maggior numero possibile di senatrici e senatori votino contro quel decreto e respingendolo salvino le vite umane innocenti che quel decreto condanna ad un’atroce morte.

SCRIVIAMO AI SENATORI PER BLOCCARE QUESTA LEGGE ASSASSINA

Alle senatrici ed ai senatori della Repubblica italiana

Gentilissime senatrici e gentilissimi senatori,

il 5 agosto inizierete l’esame in assemblea plenaria del cosiddetto “decreto sicurezza della razza bis” che la Camera dei deputati ha approvato con un duplice voto: il 24 luglio votando la fiducia posta dal governo con 325 voti favorevoli, 248 contrari e 4 astensioni; e il 25 luglio approvando la conversione in legge del decreto con 322 voti favorevoli, 90 contrari e un’astensione.

Vi scriviamo per chiedervi di respingere il cosiddetto “decreto sicurezza della razza bis”, che sabotando e perseguitando i soccorritori volontari che salvano vite umane nel Mediterraneo ha come effetto la morte dei naufraghi che potevano essere soccorsi e salvati ed invece non lo saranno.

Si’, l’effetto reale del cosiddetto “decreto sicurezza della razza bis” e’ la morte di esseri umani innocenti ed inermi.

Si’, quel decreto e’ omicida.

Si’, quel decreto e’ stragista.

Quel decreto e’ illegale, e’ criminale, e’ disumano.

Respingete quel decreto.

Salvate le vite.

Alcuni indirizzi utili

– gruppo misto: loredana.depetris@senato.it, maurizio.buccarella@senato.it, riccardo.nencini@senato.it, emma.bonino@senato.it, adriano.cario@senato.it, saverio.debonis@senato.it, gregorio.defalco@senato.it, vasco.errani@senato.it, segreteria.pietrograsso@ senato.it, francesco.laforgia@senato.it, carlo.martelli@senato.it, ricardo.merlo@senato.it, mario.monti@senato.it, paola.nugnes@senato.it, liliana.segre@senato.it,

– gruppo autonomie: julia.unterberger@senato.it, dieter.steger@senato.it, albert.laniece@senato.it, meinhard.durnwalder@senato.it, gianclaudio.bressa@senato.it, pierferdinando.casini@senato. it, elena.cattaneo@senato.it, giorgio.napolitano@senato.it,

– gruppo Pd: andrea.marcucci@senato.it, simona.malpezzi@senato.it, franco.mirabelli@senato.it, dario.stefano@senato.it, caterina.bini@senato.it, monica.cirinna@senato.it, alan.ferrari@senato.it, stefano.collina@senato.it, alessandro.alfieri@senato.it, bruno.astorre@senato.it, teresa.bellanova@senato.it, caterina.biti@senato.it, paola.boldrini@senato.it, francesco.bonifazi@senato.it, tommaso.cerno@senato.it, eugenio.comincini@senato.it, giuseppeluigi.cucca@senato.it, luciano.dalfonso@senato.it, vincenzo.darienzo@senato.it, davide.faraone@senato.it, valeria.fedeli@senato.it, andrea.ferrazzi@senato.it, laura.garavini@senato.it, francesco.giacobbe@senato.it, nadia.ginetti@senato.it, leonardo.grimani@senato.it, vanna.iori@senato.it, mauro.laus@senato.it, ernesto.magorno@senato.it, daniele.manca@senato.it, salvatore.margiotta@senato.it, mauromaria.marino@senato.it, assuntacarmela.messina@senato. it, antonio.misiani@senato.it, tommaso.nannicini@senato.it, annamaria.parente@senato.it, parrini.dario@gmail.com, edoardo.patriarca@senato.it, roberta.pinotti.senato@gmail. com, giovanni.pittella@senato.it, roberto.rampi@senato.it, matteo.renzi@senato.it, matteo.richetti@senato.it, tatjana.rojc@senato.it, anna.rossomando@senato.it, daniela@danielasbrollini.it, valeria.sudano@senato.it, mino.taricco@senato.it, valeria.valente@senato.it, vito.vattuone@senato.it, francesco.verducci@senato.it, luigi.zanda@senato.it,

– gruppo M5s: stefano.patuanelli@senato.it, gianluca.perilli@senato.it, mariadomenica.castellone@ senato.it, primo.dinicola@senato.it, arnaldo.lomuti@senato.it, alessandra.maiorino@senato.it, barbara.floridia@senato.it, gabriele.lanzi@senato.it, giulia.lupo@senato.it, stefano.lucidi@senato.it, rosasilvana.abate@senato.it, rossella.accoto@senato.it, donatella.agostinelli@senato. it, alberto.airola@gmail.com, cristiano.anastasi@senato.it, luisa.angrisani@senato.it, giuseppe.auddino@senato.it, vittoria.bogodeledda@senato.it , laura.bottici@senato.it, elena.botto@senato.it, antonella.campagna@senato.it, gianluca.castaldi@senato.it, francesco.castiello@senato.it, nunzia.catalfo@senato.it, alfonso.ciampolillo@senato.it, andrea.cioffi@senato.it, mauro.coltorti@senato.it, gianmarco.corbetta@senato.it, mirghit@gmail.com, vitoclaudio.crimi@senato.it, marco.croatti@senato.it, mattia.crucioli@senato.it, grazia.dangelo@senato.it, gianmauro.dellolio@senato.it, danila.delucia@senato.it, emanuele.dessi@senato.it, gabriella.digirolamo@senato.it , luigi.dimarzio@senato.it, fabio.dimicco@senato.it, stanislao.dipiazza@senato.it, daniela.donno@senato.it, tiziana.drago@senato.it, giovanni.endrizzi@senato.it, elvira.evangelista@senato.it, elena.fattori@senato.it, giorgio.fede@senato.it, emiliano.fenu@senato.it, gianluca.ferrara@senato.it, agnese.gallicchio@senato.it, vincenzo.garruti@senato.it, felicia.gaudiano@senato.it, silvana.giannuzzi@senato.it, mariomichele.giarrusso@senato. it, giannipietro.girotto@senato.it ,

biancalaura.granato@senato.it, ugo.grassi@senato.it, barbara.guidolin@senato.it, pasqua.labbate@senato.it, virginia.lamura@senato.it, elio.lannutti@senato.it, cinzialeonem5s@gmail.com, barbara.lezzi@senato.it, ettore.licheri@senato.it, pietro.lorefice@senato.it, matteo.mantero@senato.it, marialaura.mantovani@senato.it , giovanni.marilotti@senato.it, gaspare.marinello@senato.it, mariassunta.matrisciano@ senato.it, raffaele.mautone@senato.it, cataldo.mininno@senato.it, francesco.mollame@senato.it, michela.montevecchi@senato.it, vilma.moronese@senato.it, nicola.morra@senato.it, gisella.naturale@senato.it, simona.nocerino@senato.it, fabrizio.ortis@senato.it, franco.ortolani@senato.it, marinella.pacifico@senato.it, gianluigi.paragone@senato.it, marco.pellegrini@senato.it, daniele.pesco@senato.it, vitorosario.petrocelli@senato. it, angela.piarulli@senato.it, elisa.pirro@senato.it, giuseppe.pisani@senato.it, vincenzo.presutto@senato.it, sergio.puglia@senato.it, ruggiero.quarto@senato.it, alessandra.riccardi@senato.it, sabrina.ricciardi@senato.it, sergio.romagnoli@senato.it, iuniovalerio.romano@senato.it, loredana.russo@senato.it, vincenzo.santangelo@senato.it, agostino.santillo@senato.it, segreteria.sileri@senato.it, paola.taverna@senato.it, danilo.toninelli@senato.it, fabrizio.trentacoste@senato.it , mario.turco@senato.it, francesco.urraro@senato.it, sergio.vaccaro@senato.it, orietta.vanin@senato.it, gelsomina.vono@senato.it,

– gruppo Fi: annamaria.bernini@senato.it, lucio.malan@senato.it, adriano.galliani@senato.it, mariaalessandra.gallone@ senato.it, gabriella.giammanco@senato.it, alessandrina.lonardo@senato.it , massimo.mallegni@senato.it, giuseppe.mangialavori@senato. it, giuseppe.moles@senato.it, maria.rizzotti@senato.it, licia.ronzulli@senato.it, gilberto.pichettofratin@ senato.it, enrico.aimi@senato.it, maria.alberticasellati@senato. it, francesca.alderisi@senato.it, alberto.barachini@senato.it, antonio.barboni@senato.it, francesco.battistoni@senato.it , roberto.berardi@senato.it, massimo.berutti@senato.it, sandro.biasotti@senato.it, paola.binetti@senato.it, giacomo.caliendo@senato.it, andrea.cangini@senato.it, vincenzo.carbone@senato.it, andrea.causin@senato.it, luigi.cesaro@senato.it, donatella.conzatti@senato.it, s.craxi@fondazionecraxi.org, franco.dalmas@senato.it, dario.damiani@senato.it, antonio.depoli@senato.it, domenico.desiano@senato.it, raffaele.fantetti@senato.it, claudio.fazzone@senato.it, massimo.ferro@senato.it, emilio.floris@senato.it, maurizio.gasparri@senato.it, niccolo.ghedini@senato.it, francescomaria.giro@senato.it, barbara.masini@senato.it, alfredo.messina@senato.it, annacarmela.minuto@senato.it, fiammetta.modena@senato.it, nazario.pagano@senato.it, urania.papatheu@senato.it, adriano.paroli@senato.it, marco.perosino@senato.it, gaetano.quagliariello@senato. it, paolo.romani@senato.it, mariarosaria.rossi@senato.it, antonio.saccone@senato.it, segreteriapresidenteschifani@ senato.it, sciascia@dolcedrago.it, giancarlo.serafini@senato.it, marco.siclari@senato.it, laura.stabile@senato.it, elena.testor@senato.it, mariavirginia.tiraboschi@ senato.it, roberta.toffanin@senato.it, luigi.vitali@senato.it,

– gli indirizzi di Lega e Fd’I sono reperibili nel sito www.senato.it

“Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera” di Viterbo

Segnalazioni, a cura di Sergio Falcone

