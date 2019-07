Migliaia di minori costretti alla prostituzione sulle nostre strade. Un appello

In occasione della “Giornata internazionale contro tratta degli esseri umani le associazioni Ebano

e Adri sono a ribadire il loro impegno contro questo agghiacciante fenomeno.

Prendiamo atto che il rapporto “Piccoli Schiavi 2019” presentato da Save the Children finalmente

cita in modo esplicito e maggiormente descrittivo il metodo del lover boy contro il quale ci

battiamo da tempo, in ottemperanza a quanto disposto dal punto 61 della Risoluzione Europea del

12.05.16.

Il metodo del “lover boy” è il terribile inganno messo in atto dal trafficante, che finge una

relazione d’amore con la vittima per attirarla in una spirale di assoggettamento tale da indurla alla

prostituzione senza apparenti segni di costrizione, facendole perdere la percezione dello

sfruttamento e della violenza subiti. Da anni è diventato la principale tecnica di traffico

intraeuropeo ma ancora stenta ad essere riconosciuto.

Chiediamo, sulla scia di quanto affermato nel suddetto rapporto, che venga istituito un gruppo di

lavoro a livello nazionale su questo metodo criminale, per non disperdere le esperienze

professionali di ciascuno, per mettere in comune i nostri dati di osservazione dopo anni di lavoro

mirato – di concerto con i colleghi europei- su questa tecnica e per addivenire alla messa appunto

delle “buone prassi” prescritte dall’Europa già tre anni orsono.

Chiediamo inoltre, visto l’allarmante dato riportato di 2210 minori vittime di sfruttamento

sessuale osservati in una sola notte in sole cinque regioni a fronte di esigui numeri di fuoriuscite, di

conoscere dettagliatamente -pur nel rispetto della privacy – gli interventi attuati da operatori della

rete antitratta, dei servizi minorili, alle Forze dell’ordine e dalle autorità consolari in ciascuna

situazione e le dettagliate ragioni delle mancate fuoriuscite al di là delle macrocategorie indicate.

Osserviamo inoltre, come ultimo allarmante dato, che continuiamo a ricevere segnalazioni di

minorenni o neo-maggiorenni italiane in situazioni di disagio indotte alla prostituzione sempre con

il metodo del lover boy.

Ricordiamo infine le e i minori romeni scomparsi in patria – 410 denunce di scomparsa nel 2018

tuttora pendenti secondo i dati diffusi dalla Polizia Romena, Direcția pentru Investigații Criminale –

probabili vittime di tratta. Forse sulle nostre strade. Forse tra i 2210 conteggiati.

Michelangela Barba

Associazione Ebano

Silvia Dumitrache

ADRI associazione donne romene in Italia

Focus di Ebano è il sostegno donne in condizione di grave marginalità, vittime di sfruttamento

sessuale e grave violenza.

Focus di ADRI è il sostegno alle migranti intraeuropee, che incorrono in situazioni di sfruttamento

sessuale e lavorativo, e ai loro figli.

Le due associazioni collaborano dal 2016 nell’emersione delle situazioni di sfruttamento e nella

gestione di percorsi di fuoriuscita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...