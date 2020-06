Montanelli, stupratore e pedofilo.

Si chiamava Destà. Aveva 12 piccolissimi anni. In cambio di qualche soldo alla sua famiglia divenne la Madame di Indro Montanelli.

Il cosiddetto Madamato – una orribile pratica tollerata dai vertici militari italiani – era legato alla vita nelle ex colonie italiane durante il fascismo. I soldati italiani erano di fatto legittimati ad abusare di bambine abissine e libiche e farne piccole concubine. Designava una relazione tra un soldato italiano ed una donna nativa delle terre colonizzate, chiamata in questo caso madama. Inizialmente i vertici fascisti tollerarono questa pratica che consisteva anche nel prendere in ‘sposa’ bambine inferiori ai 10 anni per evitare che i militari potessero contrarre malattie veneree. Solo con l’introduzione delle leggi razziali fasciste, il madamato venne proibito anche se con scarsi risultati, nonostante lo sforzo di diffondere case di tolleranza nei territori coloniali, dapprima con prostitute italiane. Il regime lo giudicava negativo per l’integrità della razza e per il prestigio dell’Italia imperiale.

Destà era infibulata. Una sporca pratica di controllo del corpo delle donne e della loro fedeltà. Vengono cucite le parti intime. Il marito padrone provvede a rifarlo ogni volta che parte per un lungo periodo e vuole essere certo che il corpo di sua proprietà resti inviolato e che la prole che genererà sia geneticamente sua.

Montanelli scucì Destà.

Avete idea del dolore che una bambina possa provare, del terrore che agiterà il suo corpicino e la sua anima?

E’ un’operazione che genera sangue e dolore. E che la penetrazione moltiplicherà per mille…

Destà pianse, non poteva che piangere. Le sue lacrime non furono ascoltate.

Era, come ricordò Montanelli, stuprandola nuovamente con il suo razzismo, ” un animaletto docile” con il brutto difetto di “puzzare di capra”. Quando anno via, Montanelli la cedette a un suo commilitone. Destà era una cosa, niente altro che una povera cosa, utile solo a procurare piacere agli uomini e aver cura delle loro cose.

Qualcuno oggi osa affermare che in fondo allora era così che andavano le cose. Che in certi paesi e tra certi popoli era ed è normale che una bambina vada in sposa. Bisogna storicizzare, questo è l’invito. Ci siamo passati anche noi nei secoli passati. Maometto sposò una bambina. La Madonna era una ragazzina quando fu impregnata da Dio.

La storia dell’uomo, questo è maledettamente vero, è da sempre zuppa delle lacrime delle donne. I bisogni della specie secolarmente hanno piagato il loro corpo e le loro anime. Non è consentito a nessuno usarla per giustificare i propri orrori. Quello di Montanelli fu orrore. L’orrore dei vincitori, dei padroni, degli uomini peggiori. Quelli che ben sapendo che in “patria” non è consentito violare animaletti docili, trovano normale farlo altrove, nel regno della miseria e dell’arretratezza che invocano come scusa.

Comprare una bambina di un paese occupato militarmente, violentarla e usarla come un “animaletto” è solo barbarie, infamia.

Rivendicarlo come una piacevole esperienza a distanza di decenni è la prova provata dello squallore profondo di una belva con fattezze umane.

Tanto vale per tutti quelli, tanti, tantissimi, che vanno in giro per il mondo a abusare delle donne, delle ragazzine, delle bambine, appartenenti a popoli sconfitti nelle grandi guerre, spesso senza armi ma ancora più crudeli di esse, della globalizzazione e della finanza.

L’unico monumento lecito per questi uomini è un cumulo di merda.

Buttarne giù alcuni è poca cosa se non buttiamo nelle fogne la loro cultura che domina ferocemente la scena del nostro mondo.

silvestro montanaro

