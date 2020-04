Nazioni Unite: Immediato cessate il fuoco in ogni angolo del mondo

Il nostro mondo fronteggia un comune nemico: COVID-19. Al virus non interessano nazionalità, gruppi etnici, fazioni o credo religiosi. Attacca tutti, indistintamente.



Intanto, conflitti armati imperversano nel mondo.



E sono i più vulnerabili – donne e bambini, persone con disabilità, marginalizzati, sfollati – a pagarne il prezzo più alto. E ora a rischiare sofferenze e perdite devastanti a causa del COVID-19.



Non dimentichiamo che nei Paesi in guerra i sistemi sanitari hanno collassato.



Il personale sanitario, già ridotto, è stato spesso preso di mira. Rifugiati e sfollati a causa dei conflitti sono doppiamente vulnerabili. La furia del virus rivela la follia della guerra.



È questo il motivo per cui oggi chiedo un immediato cessate il fuoco globale in ogni angolo del mondo.



– Segretario Generale ONU,

António Guterres

