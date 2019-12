Nazioni Unite: in Cile violati i diritti umani dei manifestanti

L’ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha denunciato venerdì “un numero elevato di violazioni dei diritti umani” prodotte dalla repressione da parte della polizia delle proteste in Cile.

“Queste violazioni includono l’uso eccessivo e non necessario della forza che ha causato morti e feriti, torture e maltrattamenti, violenza sessuale e detenzioni arbitrarie”, afferma il documento di 30 pagine che sintetizza il lavoro della squadra che ha viaggiato in Cile per indagare sulla situazione durante tre settimane di novembre.

Secondo le prove raccolte, “vi sono fondati motivi per ritenere che, dal 18 ottobre, siano state commesse numerose violazioni dei diritti umani”. “La gestione delle manifestazioni da parte dei Carabineros è stata condotta in modo fondamentalmente repressivo. I Carabineros hanno ripetutamente fallito nell’obbligo di distinguere tra persone che manifestavano pacificamente e manifestanti violenti”, conclude.

Uno dei problemi che ha maggiormente attirato l’attenzione degli esperti è stato “il numero allarmante di persone con lesioni agli occhi o al viso”, a causa dell ‘”uso sproporzionato e talvolta non necessario” delle pistole antisommossa.

Durante la sua missione, il team ha documentato “113 casi specifici di tortura e maltrattamenti e 24 casi di violenza sessuale contro donne, uomini e ragazzi e ragazze, perpetrati da membri di polizia e militari”.

