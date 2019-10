Nelson Mandela e la democrazia tradita

“Odio l’arroganza razziale che decreta che le cose belle della vita siano un diritto esclusivo di una minoranza della popolazione e che riduce la maggioranza della popolazione ad una posizione di sottomissione e di inferiorità e la considera un insieme di schiavi senza volto che lavorano e si comportano come gli viene detto dalla minoranza dominante.

Ho combattuto contro la dominazione bianca e ho combattuto contro la dominazione nera.

Ho avuto caro l’ideale di una società democratica e libera in cui tutte le persone vivono insieme e con uguali opportunità. E’ un ideale per il quale spero di poter vivere e di raggiungere. Ma se è necessario è un ideale per il quale sono pronto a morire.”

Nelson Mandela

Pillole di saggezza, a cura di Rosella DE Troia

